***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2022 09:12
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057908
BIST
11:043.113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -8,47
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:0418,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1375
En Düşük
18,0790
11:0418,0466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0211
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:041.019,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.019,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.019,44
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:02
|HKTM
|17,71
|2.249.028
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.675.716
|% 9,99
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|UZERB
|42,98
|543.611
|% 9,92
|
|DIRIT
|4,38
|241.461
|% 9,77
|
|SKBNK
|3,46
|64.178.538
|% -9,42
|
|TSKB
|4,19
|191.557.486
|% -5,84
|
|YGYO
|1,06
|12.338.717
|% -4,50
|
|ELITE
|18,40
|17.090.591
|% -4,27
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|THYAO
|69,75
|3.757.409.825
|% 2,88
|
|YKBNK
|6,22
|1.708.166.415
|% -0,96
|
|AKBNK
|11,39
|1.491.581.574
|% -0,78
|
|GARAN
|23,60
|1.225.533.028
|% 2,25
|
|ISCTR
|8,48
|1.120.458.284
|% 3,41
|
|YKBNK
|6,22
|1.708.166.415
|% -0,96
|
|EKGYO
|3,94
|846.558.185
|% -0,76
|
|ALBRK
|2,31
|420.742.762
|% 0,87
|
|ISCTR
|8,48
|1.120.458.284
|% 3,41
|
|AKBNK
|11,39
|1.491.581.574
|% -0,78
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1303
|18,1360
|% 0,15
|
|Euro
|18,0334
|18,0457
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3818
|21,4890
|% 0,08
|
|Frank
|18,7567
|18,8697
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8122
|4,8363
|% 0,08
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|1,20
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.843
|6.903
|-13,00
|
|Yarım
|3.334
|3.375
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,61
|