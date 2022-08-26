***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2022 15:16
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058559
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0326
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0901
18:051.015,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,52
|Açılış
|: 1.015,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1595
|18,1696
|% 0,03
|
|Euro
|18,0911
|18,1030
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,2686
|21,3753
|% -0,78
|
|Frank
|18,7439
|18,8569
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8218
|4,8460
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-20,63
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.787
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL