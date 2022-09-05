***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.09.2022 13:46
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060133
BIST
14:223.330
En Yüksek
|Değişim
|: 3,33%
|| 107,27
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.332
En Düşük
3.248
14:2218,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
14:2218,0858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0331
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
14:221.004,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.004,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler14:20
|KRDMD
|12,88
|2.713.895.636
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.953.920
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|38.187.755
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.218.815
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|49.110.823
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,42
|15.104.282
|% -7,54
|
|ULUSE
|132,10
|55.916.534
|% -7,23
|
|MOBTL
|2,30
|168.530.410
|% -5,74
|
|BJKAS
|8,10
|158.849.883
|% -4,59
|
|EREGL
|30,82
|5.738.242.244
|% 9,37
|
|THYAO
|73,55
|4.538.402.348
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,16
|4.245.850.151
|% 4,48
|
|AKBNK
|13,48
|3.397.093.792
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,39
|3.283.389.258
|% 8,40
|
|EKGYO
|4,39
|3.283.389.258
|% 8,40
|
|YKBNK
|8,16
|4.245.850.151
|% 4,48
|
|AKBNK
|13,48
|3.397.093.792
|% 3,45
|
|ISCTR
|9,33
|2.090.939.460
|% 5,54
|
|KRDMD
|12,88
|2.713.895.636
|% 9,99
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2241
|18,2265
|% 0,15
|
|Euro
|18,0763
|18,0845
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,8976
|21,0024
|% 0,04
|
|Frank
|18,4868
|18,5982
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8340
|4,8583
|% 0,15
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|1,09
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|2,08
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|9,00
|
|Tam
|6.770
|6.819
|54,00
|
|Yarım
|3.299
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,08
|
|B. Petrol
|96,11
|96,11
|3,09
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TOASO, FROTO
-
14:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 23 artarak (% 3.43 ) 2, 962
-
14:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMB, VKING, PETUN, KRDMA, HLGYO, HKTM, KRDMD, SANEL, ICBCT, BRMEN
-
14:34
SANEL, EREGL, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:34
TMSN, MRSHL, ARSAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında