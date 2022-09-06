***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2022 13:02
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağkan Bayram tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060492
BIST
13:473.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 31,46
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:4718,2343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2343
En Düşük
18,1962
13:4718,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:471.002,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.002,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler13:47
|ICBCT
|8,72
|100.306.999
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.898.830.542
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.424.823
|% 9,93
|
|INVEO
|18,57
|231.417.185
|% 9,88
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.416.253
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.759.745
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,80
|26.859.374
|% -8,62
|
|YKBNK
|8,18
|7.334.249.908
|% 0,86
|
|EREGL
|32,36
|6.248.426.808
|% 4,45
|
|AKBNK
|14,97
|4.817.755.475
|% 5,50
|
|EKGYO
|4,51
|4.770.664.757
|% 2,97
|
|SISE
|25,90
|3.895.992.688
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,51
|4.770.664.757
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,18
|7.334.249.908
|% 0,86
|
|ISCTR
|10,25
|3.391.160.328
|% 6,33
|
|AKBNK
|14,97
|4.817.755.475
|% 5,50
|
|KRDMD
|13,83
|3.547.845.995
|% 7,38
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2189
|18,2343
|% 0,10
|
|Euro
|18,1089
|18,1170
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,0416
|21,1471
|% 0,55
|
|Frank
|18,4982
|18,6096
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8356
|4,8598
|% 0,07
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,61
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|1,00
|
|Tam
|6.763
|6.820
|8,00
|
|Yarım
|3.295
|3.334
|3,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,06
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-2,81
|