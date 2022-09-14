***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 15:52
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063097
BIST
17:113.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -30,48
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:1118,2469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:1118,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:11999,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,53
|Açılış
|: 999,59
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ASELS
|33,00
|5.719.886.524
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.117.532
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.776.657
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.570.780
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|74.061.251
|% 9,98
|
|ISCTR
|10,17
|1.319.139.961
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|106.832.295
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|71.014.102
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,32
|7.362.200.022
|% -7,82
|
|ASELS
|33,00
|5.719.886.524
|% 10,00
|
|THYAO
|73,15
|4.944.904.581
|% 2,88
|
|AKBNK
|14,19
|3.263.361.797
|% -9,96
|
|EREGL
|30,56
|2.673.439.951
|% 0,20
|
|EKGYO
|4,46
|2.631.926.651
|% -7,47
|
|KRDMD
|13,32
|7.362.200.022
|% -7,82
|
|YKBNK
|7,86
|2.478.889.937
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.263.361.797
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,44
|305.974.059
|% -2,04
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2343
|18,2469
|% -0,02
|
|Euro
|18,2211
|18,2453
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,0290
|21,1345
|% 0,56
|
|Frank
|18,8885
|19,0023
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8357
|4,8600
|% -0,11
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,99
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.754
|6.814
|-2,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,15
|
|B. Petrol
|94,85
|94,85
|1,68
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 59 kaybederek (% -0.68 ) 3, 722
-
17:21XU100
Endeks 3, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 63, 837.00 milyon TL de
-
17:21AKGRT
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 629, 701 adet işlem
-
17:19BRKO
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 141 adet işlem
-
17:17VAKFN
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 867, 346 adet işlem