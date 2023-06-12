***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.06.2023 14:32
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burakhan Kutlucan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157983
BIST
14:285.690
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 63,52
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:2823,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2200
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:2825,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2867
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:281.492,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.492,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:28
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.343.483
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.518.170
|% 10,00
|
|ERBOS
|150,80
|166.003.328
|% 9,99
|
|AYCES
|117,80
|47.075.742
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|GMTAS
|10,99
|10.611.917
|% -3,43
|
|KGYO
|47,54
|12.535.788
|% -3,22
|
|SODSN
|29,98
|908.127
|% -3,17
|
|THYAO
|183,40
|7.153.437.558
|% 3,67
|
|EREGL
|38,68
|3.682.771.710
|% 4,15
|
|SISE
|45,20
|1.937.153.697
|% 0,62
|
|SASA
|64,65
|1.910.298.548
|% -1,37
|
|KRDMD
|22,36
|1.832.927.314
|% 0,90
|
|EKGYO
|7,94
|1.460.691.987
|% -1,12
|
|YKBNK
|12,38
|1.521.149.358
|% 0,00
|
|EREGL
|38,68
|3.682.771.710
|% 4,15
|
|KRDMD
|22,36
|1.832.927.314
|% 0,90
|
|AKBNK
|18,51
|1.468.450.732
|% 0,27
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5979
|23,6034
|% 0,94
|
|Euro
|25,4202
|25,4397
|% 1,14
|
|Sterlin
|29,6340
|29,7827
|% 1,08
|
|Frank
|26,0233
|26,1800
|% 0,88
|
|Riyal
|6,2871
|6,3187
|% 1,15
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|2,02
|
|Altın Gr.
|1.492
|1.492
|17,53
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.849
|4.920
|51,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.460
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,40
|18,42
|0,16
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-1,37
|
Seans Raporu
14:28
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-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 33 artarak (% 1.07 ) 6, 348
-
14:43XU100
Endeks 5, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 54, 771.00 milyon TL de
-
14:43PARSN
Yüzde 7.45 oranında artışla 88.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 241 adet işlem
-
14:42RYGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 527, 755 adet işlem
-
14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem