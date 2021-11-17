***DOGUB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
17.11.2021 09:45
***DOGUB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 15.11.2021 tarihinde başlayan % 30 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 29.11.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978235
BIST
13:421.708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.703
13:4210,5604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0723
|Açılış
|: 10,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9678
En Düşük
10,4466
13:4211,9899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0537
|Açılış
|: 11,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4330
En Düşük
11,8508
13:42628,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -9,63
|Açılış
|: 628,09
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler13:42
|TETMT
|190,50
|7.451.982
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|161.181.136
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.392.141
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|26.058.774
|% 9,96
|
|RALYH
|9,72
|60.038.423
|% 5,88
|
|GMTAS
|2,35
|7.208.359
|% -9,96
|
|ISBIR
|45,30
|672.700
|% -8,45
|
|BASGZ
|15,91
|411.784.426
|% -7,66
|
|SEYKM
|17,45
|21.104.614
|% -7,03
|
|ELITE
|17,34
|42.265.831
|% -6,17
|
|YKBNK
|3,49
|1.091.810.616
|% 3,56
|
|PETKM
|7,73
|985.340.599
|% 0,26
|
|GARAN
|11,93
|921.121.286
|% 0,25
|
|TSPOR
|7,94
|534.502.941
|% 2,98
|
|SISE
|10,45
|488.097.198
|% 0,29
|
|YKBNK
|3,49
|1.091.810.616
|% 3,56
|
|PETKM
|7,73
|985.340.599
|% 0,26
|
|ADESE
|1,06
|127.885.359
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,16
|230.404.003
|% -0,92
|
|GARAN
|11,93
|921.121.286
|% 0,25
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5107
|10,5604
|% -0,68
|
|Euro
|11,9258
|11,9899
|% -0,45
|
|Sterlin
|14,1143
|14,1851
|% -1,24
|
|Frank
|11,2719
|11,3398
|% -1,16
|
|Riyal
|2,7883
|2,8023
|% -1,26
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-6,34
|
|Altın Gr.
|628
|628
|-9,63
|
|Cumhuriyet
|4.229
|4.293
|20,00
|
|Tam
|4.138
|4.244
|-52,35
|
|Yarım
|2.000
|2.053
|-25,32
|
|Çeyrek
|1.003
|1.026
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,43
|8,44
|-0,13
|
|B. Petrol
|80,21
|80,21
|-0,07
|