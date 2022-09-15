Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

15.09.2022 18:09
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları


***DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

İlgili Şirketler [DOHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 15 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_DOHOL1022
0A9305C1002A5379





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063397


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.377
Değişim :  0,42% |  14,21
Açılış :  3.350  
Önceki Kapanış :  3.363  
En Yüksek
3.399 En Düşük
3.318
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 13,09 36.058.397 % 10,00  
CANTE 85,80 292.743.000 % 10,00  
IZFAS 3,63 15.339.470 % 10,00  
ALCAR 377,10 75.385.605 % 9,97  
ALMAD 3,53 23.492.197 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2756 18,2828 % 0,10  
Euro 18,3093 18,3221 % 0,31  
Sterlin 20,8186 20,9230 % -0,34  
Frank 18,9114 19,0253 % -0,07  
Riyal 4,8508 4,8751 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.676 10,56  
Altın Gr. 985 985 6,91  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -52,00  
Tam 6.677 6.778 66,00  
Yarım 3.253 3.308 27,00  
Çeyrek 1.632 1.654 13,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,39 0,21  
Gümüş Gr. 11,40 11,41 0,14  
B. Petrol 92,39 92,39 1,53  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru