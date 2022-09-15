***DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
15.09.2022 18:09
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 15 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_DOHOL1022
0A9305C1002A5379
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063397
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0611
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05984,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,96
|Açılış
|: 984,90
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2756
|18,2828
|% 0,10
|
|Euro
|18,3093
|18,3221
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,8186
|20,9230
|% -0,34
|
|Frank
|18,9114
|19,0253
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8508
|4,8751
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|10,56
|
|Altın Gr.
|985
|985
|6,91
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.677
|6.778
|66,00
|
|Yarım
|3.253
|3.308
|27,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.654
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,14
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO