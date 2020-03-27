***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 15:13
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832848
BIST
17:0789.186
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -2.342,03
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
17:076,4448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:077,0880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:07335,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,25
|Açılış
|: 335,26
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|46.699.822
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|369.744.896
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|217.071.579
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|19.381.757
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.519.607
|% -9,86
|
|QNBFL
|116,30
|6.184.705
|% -9,78
|
|GLRYH
|2,40
|4.731.157
|% -9,77
|
|MTRYO
|4,30
|2.263.928
|% -9,09
|
|MPARK
|13,96
|45.894.678
|% -8,76
|
|THYAO
|8,97
|1.435.808.088
|% -3,03
|
|GARAN
|7,99
|815.271.671
|% 0,63
|
|ASELS
|23,26
|647.528.756
|% -4,12
|
|ECILC
|5,24
|542.733.156
|% 8,04
|
|PGSUS
|34,54
|369.744.896
|% 10,00
|
|THYAO
|8,97
|1.435.808.088
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,87
|134.831.735
|% 3,57
|
|ODAS
|1,29
|177.921.522
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,88
|226.942.137
|% -3,09
|
|IHLAS
|0,45
|52.662.524
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8688
|7,9082
|% 1,12
|
|Frank
|6,6720
|6,7122
|% 0,88
|
|Riyal
|1,7102
|1,7188
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.620
|-10,94
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,33
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,62
|24,62
|-1,72
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