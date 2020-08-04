***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 16:32
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864757
BIST
17:511.086
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -40,50
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:516,9720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:518,2379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:51446,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,53
|Açılış
|: 446,28
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
446,28
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|53.608.919
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.309.807
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.735.524
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KLNMA
|41,76
|53.452.182
|% -10,00
|
|OZBAL
|2,97
|4.348.110
|% -10,00
|
|BIZIM
|15,30
|36.615.728
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|142.259.281
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.422.592
|% -10,00
|
|ASELS
|33,56
|1.464.006.287
|% -4,82
|
|EKGYO
|2,07
|1.356.710.100
|% -7,59
|
|GARAN
|6,76
|1.347.651.360
|% -3,70
|
|THYAO
|10,72
|1.141.234.177
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,02
|707.358.682
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,07
|1.356.710.100
|% -7,59
|
|ISGYO
|1,94
|482.299.622
|% -3,96
|
|TSKB
|1,10
|252.401.339
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,33
|557.391.077
|% -7,17
|
|GARAN
|6,76
|1.347.651.360
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0615
|9,1070
|% 0,02
|
|Frank
|7,5711
|7,6167
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|15,09
|
|Altın Gr.
|444
|445
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.911
|2.946
|-4,20
|
|Tam
|2.998
|3.032
|-4,30
|
|Yarım
|1.455
|1.478
|-2,10
|
|Çeyrek
|730
|741
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|0,14
|
|B. Petrol
|43,96
|43,96
|-0,19
|
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