***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:42
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904690
BIST
16:031.499
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -37,34
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:037,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3967
En Düşük
7,3418
16:038,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:03436,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 436,95
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KONTR
|48,46
|175.556.045
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,04
|18.663.212
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.047.936
|% 9,94
|
|TACTR
|24,12
|4.961.436
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.744.597
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|4,00
|1.602.500.997
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,45
|1.423.336.137
|% -3,54
|
|GARAN
|9,29
|1.254.317.698
|% -2,42
|
|KRDMD
|6,83
|1.042.246.600
|% -1,01
|
|KARSN
|4,72
|936.138.025
|% -5,98
|
|EKGYO
|2,45
|1.423.336.137
|% -3,54
|
|ODAS
|4,00
|1.602.500.997
|% 1,27
|
|TSKB
|1,86
|649.206.207
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,47
|418.468.958
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,42
|322.706.544
|% -6,58
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3822
|7,3862
|% 0,58
|
|Euro
|8,9484
|8,9533
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0874
|10,1380
|% 0,28
|
|Frank
|8,2768
|8,3267
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9636
|1,9735
|% 0,60
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-10,05
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.879
|2.952
|-19,26
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-9,32
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,66
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|0,12
|