***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 13:22
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908142
BIST
14:521.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
14:527,1181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0617
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
14:528,5668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0566
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
14:52416,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 5,53
|Açılış
|: 416,48
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
416,66
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler14:50
|JANTS
|552,30
|52.302.884
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.958.809
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|89.216.977
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|2.987.057.801
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|2.987.057.801
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,00
|1.515.735.620
|% 2,83
|
|ISFIN
|4,52
|1.004.183.071
|% 8,92
|
|ODAS
|4,28
|871.372.340
|% 3,63
|
|GARAN
|9,81
|865.088.321
|% 0,51
|
|DOHOL
|3,62
|2.987.057.801
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,52
|1.004.183.071
|% 8,92
|
|ODAS
|4,28
|871.372.340
|% 3,63
|
|ALBRK
|2,21
|356.837.212
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,48
|381.029.872
|% 1,22
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1158
|7,1200
|% 0,90
|
|Euro
|8,5625
|8,5710
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,6914
|9,7400
|% 0,27
|
|Frank
|7,8514
|7,8987
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8866
|1,8961
|% 0,59
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|11,73
|
|Altın Gr.
|414
|414
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.747
|2.788
|39,00
|
|Tam
|2.736
|2.806
|43,07
|
|Yarım
|1.323
|1.357
|20,83
|
|Çeyrek
|663
|679
|10,42
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|60,14
|60,14
|0,58
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 26 kaybederek (% -0.14 ) 1, 615
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15:04XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 19, 201.00 milyon TL de
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15:04IHGZT
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 341, 776 adet işlem
-
15:03EGPRO
Yüzde 7.23 oranında artışla 43.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 678 adet işlem
-
15:01EMNIS
Yüzde 9.79 oranında artışla 41.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 103 adet işlem