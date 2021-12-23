***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:17
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985680
BIST
15:361.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
15:3611,1359
En Yüksek
|Değişim
|: -8,65%
|| -1,0540
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
15:3612,6874
En Yüksek
|Değişim
|: -8,33%
|| -1,1527
|Açılış
|: 12,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
15:36656,36
En Yüksek
|Değişim
|: -7,27%
|| -51,44
|Açılış
|: 656,36
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:36
|PENTA
|359,70
|32.009.448
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.047.790
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.285.361
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.315.879
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.378.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|8.683.459
|% -9,93
|
|GARAN
|11,87
|3.013.232.312
|% -0,08
|
|SISE
|12,85
|2.342.701.978
|% -3,24
|
|EREGL
|25,36
|1.860.192.222
|% -0,31
|
|THYAO
|18,92
|1.385.620.238
|% 0,21
|
|TUPRS
|145,40
|1.361.596.782
|% -2,87
|
|YKBNK
|3,59
|1.266.918.142
|% 3,16
|
|GARAN
|11,87
|3.013.232.312
|% -0,08
|
|SISE
|12,85
|2.342.701.978
|% -3,24
|
|DOHOL
|2,73
|438.680.615
|% -1,80
|
|ODAS
|1,37
|205.483.138
|% 0,00
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1327
|11,1359
|% -8,65
|
|Euro
|12,5990
|12,6874
|% -8,33
|
|Sterlin
|15,1473
|15,2233
|% -6,81
|
|Frank
|12,2371
|12,3108
|% -7,43
|
|Riyal
|3,0048
|3,0199
|% -7,25
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,22
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-51,44
|
|Cumhuriyet
|4.259
|4.324
|-581,00
|
|Tam
|4.337
|4.483
|-454,89
|
|Yarım
|2.096
|2.169
|-220,04
|
|Çeyrek
|1.051
|1.084
|-110,02
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,29
|-0,67
|
|B. Petrol
|75,49
|75,49
|0,21
|