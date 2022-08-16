***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:38
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055847
BIST
17:122.977
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 63,79
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.982
En Düşük
2.920
17:1217,9637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0498
|Açılış
|: 18,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9692
En Düşük
17,8970
17:1218,2964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0511
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3262
En Düşük
18,2188
17:121.021,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.021,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.019,31
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AVGYO
|3,30
|57.083.159
|% 10,00
|
|CMBTN
|290,70
|46.583.260
|% 9,99
|
|COSMO
|26,64
|2.997.037
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.823.904
|% 9,98
|
|BURCE
|31,10
|29.458.621
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|81.597.080
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|246.984.830
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,26
|743.449
|% -8,73
|
|PAMEL
|153,30
|31.649.369
|% -5,55
|
|TMSN
|55,45
|58.959.857
|% -4,81
|
|THYAO
|68,75
|8.410.768.564
|% 1,33
|
|AKBNK
|11,26
|4.199.271.592
|% 6,43
|
|YKBNK
|5,94
|3.710.785.916
|% 6,07
|
|ISCTR
|6,67
|2.481.452.743
|% 7,93
|
|EKGYO
|3,81
|2.357.067.263
|% 7,63
|
|YKBNK
|5,94
|3.710.785.916
|% 6,07
|
|EKGYO
|3,81
|2.357.067.263
|% 7,63
|
|AKBNK
|11,26
|4.199.271.592
|% 6,43
|
|ISCTR
|6,67
|2.481.452.743
|% 7,93
|
|ALBRK
|1,96
|540.623.929
|% 8,89
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9658
|% 0,29
|
|Euro
|18,2861
|18,2951
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,6401
|21,7486
|% 0,23
|
|Frank
|18,7919
|18,9051
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7701
|4,7940
|% 0,35
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-6,55
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|6.850
|6.954
|-7,00
|
|Tam
|6.879
|6.931
|-20,00
|
|Yarım
|3.352
|3.388
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.694
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|0,41
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25HEDEF
Yüzde 6.66 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 240, 745 adet işlem
-
17:24BURVA
Yüzde 7.17 oranında artışla 22.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 802, 156 adet işlem
-
17:23TKNSA
Yüzde 5.59 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 096, 380 adet işlem
-
17:22ISFIN
Yüzde 9.34 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 325, 820 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, SASA