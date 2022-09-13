***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:03
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062574
BIST
15:133.347
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -80,24
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:1318,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:1318,2615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0681
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:13999,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 999,78
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:13
|DESA
|31,72
|39.209.394
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.131.484
|% 9,99
|
|TUKAS
|12,95
|323.545.092
|% 9,93
|
|RODRG
|40,16
|17.117.692
|% 9,91
|
|IEYHO
|1,12
|125.702.468
|% 9,80
|
|ISCTR
|10,17
|1.304.728.196
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|44.543.727
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|96.936.188
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,19
|5.301.145.924
|% -8,72
|
|THYAO
|71,20
|3.529.620.898
|% 0,14
|
|ASELS
|30,68
|3.369.466.223
|% 2,27
|
|AKBNK
|14,30
|2.818.727.921
|% -9,26
|
|YKBNK
|7,86
|2.392.026.023
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,38
|2.116.659.783
|% -9,13
|
|KRDMD
|13,19
|5.301.145.924
|% -8,72
|
|YKBNK
|7,86
|2.392.026.023
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,30
|2.818.727.921
|% -9,26
|
|CEMAS
|1,44
|250.102.912
|% -2,04
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2496
|18,2683
|% 0,10
|
|Euro
|18,2444
|18,2615
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,0323
|21,1378
|% 0,58
|
|Frank
|18,9116
|19,0255
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8420
|4,8663
|% 0,02
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,95
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|3,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|-8,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,06
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|-0,72
|
Seans Raporu
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