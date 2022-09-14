***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 11:37
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063026
BIST
12:533.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,56
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
12:5318,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
12:5318,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0839
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
12:53991,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,71
|Açılış
|: 991,83
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler12:51
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|383.866.827
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|65.000.476
|% 9,96
|
|IHLAS
|0,67
|62.443.905
|% 9,84
|
|ANELE
|3,69
|23.387.448
|% 9,82
|
|ROYAL
|6,03
|89.648
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.130.720
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.682.599.039
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.349.929.282
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|788.733
|% -9,96
|
|ASELS
|34,80
|3.067.104.800
|% 5,45
|
|ISCTR
|9,38
|2.697.042.440
|% -7,77
|
|YKBNK
|7,29
|2.653.559.558
|% -7,25
|
|THYAO
|75,35
|2.628.482.774
|% 1,41
|
|VAKBN
|11,54
|2.349.929.282
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,29
|2.653.559.558
|% -7,25
|
|EKGYO
|4,43
|1.317.917.938
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,38
|2.697.042.440
|% -7,77
|
|VAKBN
|11,54
|2.349.929.282
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.009.744.152
|% -9,95
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2578
|18,2695
|% 0,22
|
|Euro
|18,2755
|18,2896
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9617
|21,0669
|% -0,11
|
|Frank
|18,9920
|19,1064
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8430
|4,8673
|% 0,14
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-6,61
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-51,00
|
|Tam
|6.709
|6.769
|-23,00
|
|Yarım
|3.269
|3.309
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|93,45
|93,45
|-0,65
|