***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021 - 30.06.2021 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'muz ekte pdf olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959156BIST