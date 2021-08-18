***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 20:47
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'muz ekte pdf olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959156
BIST
13:291.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,44
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
13:298,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0528
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
13:299,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0515
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
13:29490,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,81
|Açılış
|: 490,47
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler13:29
|PENTA
|88,60
|9.966.044
|% 14,62
|
|KTSKR
|52,85
|74.501.451
|% 13,31
|
|DOBUR
|23,06
|1.930.353
|% 13,15
|
|DMSAS
|7,60
|34.596.675
|% 10,63
|
|AGYO
|4,11
|5.452.038
|% 9,89
|
|IDEAS
|36,48
|6.375.259
|% -9,03
|
|VAKKO
|10,53
|20.922.200
|% -7,55
|
|ADESE
|1,25
|6.521.342
|% -7,41
|
|BRYAT
|387,10
|58.195.878
|% -6,84
|
|BEYAZ
|8,82
|2.851.138
|% -6,17
|
|KRDMD
|7,79
|400.954.105
|% -3,11
|
|SISE
|8,72
|396.474.564
|% 1,16
|
|GARAN
|9,31
|382.171.143
|% -0,75
|
|THYAO
|12,27
|332.014.680
|% 0,16
|
|EREGL
|18,62
|300.648.787
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,87
|248.590.740
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,55
|160.147.969
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,79
|400.954.105
|% -3,11
|
|ODAS
|1,41
|68.531.192
|% 4,44
|
|SISE
|8,72
|396.474.564
|% 1,16
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4988
|8,5008
|% 0,62
|
|Euro
|9,9591
|9,9664
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,6280
|11,6863
|% 0,35
|
|Frank
|9,2669
|9,3227
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2641
|2,2755
|% 0,80
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,85
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|10,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|21,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|10,46
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,94
|