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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

24.06.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020 - 20.09.2019 - 06.12.2019 - 20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/09/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
D Yatırım Bankası Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Bankacılığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200.000.000,- Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.06.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
200.000.000,- Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
1 Türk Lirası
Toplam Tutar
200.000.000,- Türk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%99,99
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%99,99
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,00
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Mevcut durum itibariyle yoktur.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluştan iktisap
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur. Kuruluştan iktisap
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/09/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer (Beher pay 1 Türk Lirası)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu D Yatırım Bankası A.Ş.'nin 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşu İstanbul Ticaret Sicili'ne 22.06.2020 tarihinde tescil olmuştur. 200.000.000,-Türk Lirası başlangıç sermayesinin Şirketimiz payına düşen kısmı tam ve nakden ödenmiştir. D Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
Hatırlanacağı üzere D Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile onay verilmiş, söz konusu onay Resmi Gazete'nin 20.03.2020 tarih ve 31704 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852712


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Altın Gr. 391 391 2,10  
Cumhuriyet 2.538 2.555 16,20  
Tam 2.605 2.619 16,60  
Yarım 1.269 1.281 8,10  
Çeyrek 637 641 4,10  
Gümüş.Ons 17,64 17,67 -0,28  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,02  
B. Petrol 40,45 40,45 -2,18  
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