***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/07/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Finansal duran varlık edinimi, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından yapılmakta olup, halka kapalı bir şirket olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEsnek ambalaj üretimi ve satışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi850.000,- Türk LirasıEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlemin tamamlanması, resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve sözleşme ile belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olup, satış ve devrin hukuken gerçekleşeceği "Kapanış" tarihinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYoktur.Edinilen Payların Nominal Tutarı595.000,- Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı2.428,72-AvroToplam Tutar57.803.431,-Avro olup, "Kapanış"ı takiben satın alım bedelinde bazı uyarlamalar yapılması söz konusu olabilecektir. Kesinleşen satın alım bedeli ile bu bedelin Türk Lirası karşılığı ayrıca kamuya açıklanacaktır. Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yıl içindeki FAVÖK performansına bağlı olarak ilave bir tutar daha ödeme yapılması söz konusu olabilecektir.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%70Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%70Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%70Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki aktif toplamına oranı %3,93'dür (06.07.2020 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır).İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosuna göre oluşan hasılat toplamına oranı %3,35'dir (06.07.2020 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır).Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi"Kapanış"ı takiben, satın alımın Ortaklığımızın konsolide finansal tablolarına olumlu katkı yapması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSabi Şavul, Selim Şavul, Giulia Şavul, Bella ŞavulKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/07/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSermayesinin tamamına sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin 06.07.2020 tarih ve 2020/04 sayılı toplantısında, temsil ile ilgili diğer hususların yanı sıra(i) İzmir'de esnek ambalaj üretimi ve satışı ile iştigal eden Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. ("SESA")'nin tamamı ödenmiş 850.000 (Sekiz yüz elli bin) Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, 25 (yirmi beş) Türk Lirası nominal değerde 34.000 (Otuz dört bin) adet paydan, ödenmiş sermayenin %70'ini temsil eden 23.800 (Yirmi üç bin sekiz yüz) adet payın, yapılan pazarlıklar neticesinde SESA'nın Hissedarlar'ından, bazı şarta bağlı bedel uyarlaması ve/veya performans ödemesi konuları saklı olmak kaydıyla, tamamı nakden ve peşin olarak ödenmek suretiyle toplam 57.803.431 Avro bedel üzerinden, satın ve devir alınması işlemlerinin başlatılmasına ("İşlem"),(ii) İşlem'in, Rekabet Kurulu'na yapılacak bildirim dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmeler'de belirlenen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına,(iii) Bu kapsamda, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere yeni bir anonim şirket kurulması çalışmalarının başlatılmasına, yeni kurulacak anonim şirketin sermayesinde %70 oranında paya sahip olunmasına, kalan %30 oranındaki payın ise SESA'nın mevcut pay sahiplerinden Selim Şavul ile Sabi Şavul'a ait olmasına,(iv) Sözleşmeler'in imzasından Kapanış'a kadar geçen süre zarfında, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere kurulacak söz konusu yeni anonim şirkette sahip olduğumuz payların, hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı konumunda olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinde kontrol hakimiyetine sahip olduğu başka bir bağlı ortaklığa devredilebilmesine,karar verilmiştir.İşlem'in, kısmen banka kredisi, kısmen de özkaynak ile dolaylı olarak finanse edilmesi planlanmaktadır.Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. (www.sesaplastik.com.tr), esnek ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olup, yüksek bariyerli esnek ambalaj alt iş kolunun önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır.Şirketimiz, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, ambalaj vb. hızlı büyüme vaat eden ve katma değeri yüksek sektörleri hedeflemekte ve bu doğrultuda yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir.Kentleşme, demografik değişimler ve bunlarla birlikte güvenli gıdaya olan ihtiyacın artması, "esnek ambalaj" ve özellikle "yüksek bariyerli" esnek ambalaj talebini arttırmaktadır. SESA'nın büyüme potansiyeli ve çevreye duyarlı ürün geliştirme çalışmaları, değer yaratma hedefimiz ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem de dikkate alındığında, yatırım kararımızda etkili olmuştur.Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde de aynı bakış açısıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte, makro trendlere uygun ve sürdürülebilir ürün geliştirme yetkinliklerine haiz, hem esnek ambalaj sektöründe, hem de diğer katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğimizi ifade etmek isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855264BIST