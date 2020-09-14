***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2020, 27.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/07/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Finansal duran varlık edinimi, doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin doğrudan bağlı ortaklığı SESA Üretim Yatırımları ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olup, halka kapalı bir şirket olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEsnek ambalaj üretimi ve satışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi850.000,- Türk Lirası (Bir payın itibari değeri 25,TL)Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14.09.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYoktur.Edinilen Payların Nominal Tutarı595.000,- Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı2.428,72-AvroToplam Tutar57.803.431,-Avro olup, "Kapanış" tarihi itibariyle 509.664.411,81-Türk Lirası karşılığındadır (11.09.2020 tarihinde saat 15:30'da açıklanan TCMB Döviz Alış Kuru).Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%70Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%70Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%70Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki aktif toplamına oranı %4,42'dir.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosuna göre oluşan hasılat toplamına oranı %3,84'tür.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatın alımın Ortaklığımızın konsolide finansal tablolarına olumlu katkı yapması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSabi Şavul, Selim Şavul, Giulia Şavul, Bella ŞavulKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/07/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100), doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinde %70 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı SESA Üretim Yatırımları ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alınması ve devir işlemleri 14.09.2020 (bugün) gerçekleştirilmiş olup, "kapanış" işlemleri bugün itibariyle tamamlanmıştır.Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100) iktisap edilmesinde, SESA Üretim Yatırımları ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 35.838.129,-Avro tutarında özkaynak kullanmış, kalanı ise banka kredisi ile finanse edilmiştir. Pay alım bedeli ile ilgili olarak, takip eden dönemlerde, bazı şarta bağlı bedel uyarlaması ve/veya performans ödemesi söz konusu olması durumunda, gerekli açıklamalar konuya ilişkin finansal tablo dipnotlarında yer alacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875014BIST