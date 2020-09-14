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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

14.09.2020 19:10
GÜNCEL HABERLER



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020, 27.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/07/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Finansal duran varlık edinimi, doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin doğrudan bağlı ortaklığı SESA Üretim Yatırımları ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olup, halka kapalı bir şirket olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Esnek ambalaj üretimi ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
850.000,- Türk Lirası (Bir payın itibari değeri 25,TL)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14.09.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
595.000,- Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
2.428,72-Avro
Toplam Tutar
57.803.431,-Avro olup, "Kapanış" tarihi itibariyle 509.664.411,81-Türk Lirası karşılığındadır (11.09.2020 tarihinde saat 15:30'da açıklanan TCMB Döviz Alış Kuru).
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%70
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%70
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%70
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki aktif toplamına oranı %4,42'dir.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlığın, işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosuna göre oluşan hasılat toplamına oranı %3,84'tür.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satın alımın Ortaklığımızın konsolide finansal tablolarına olumlu katkı yapması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sabi Şavul, Selim Şavul, Giulia Şavul, Bella Şavul
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/07/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100), doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinde %70 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı SESA Üretim Yatırımları ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alınması ve devir işlemleri 14.09.2020 (bugün) gerçekleştirilmiş olup, "kapanış" işlemleri bugün itibariyle tamamlanmıştır.
Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100) iktisap edilmesinde, SESA Üretim Yatırımları ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 35.838.129,-Avro tutarında özkaynak kullanmış, kalanı ise banka kredisi ile finanse edilmiştir. Pay alım bedeli ile ilgili olarak, takip eden dönemlerde, bazı şarta bağlı bedel uyarlaması ve/veya performans ödemesi söz konusu olması durumunda, gerekli açıklamalar konuya ilişkin finansal tablo dipnotlarında yer alacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875014


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Tam 3.111 3.188 25,51  
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Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,12  
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