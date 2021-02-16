***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
16.02.2021 16:58
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/02/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş. ("Şirket")
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kitap yayıncılığı ve yapımcılığı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
17.550.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemin tamamlanması, resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması, Şirket'in taraf olduğu önemli lisans sözleşmelerinin yenilenmesi ve/veya süresinin uzatılması ve sözleşme ile belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları"nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olup, satış ve devrin hukuken gerçekleşeceği "Kapanış" tarihinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Yoktur.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
8.775.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,25
Toplam Tutar
11.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlığın işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki aktif toplamına oranı %0,08'dir.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Edinilen finansal duran varlığın işlem bedelinin, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablosuna göre oluşan hasılat toplamına oranı %0,08'dir.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
"Kapanış"ı takiben, satın alımın Ortaklığımızın konsolide finansal tablolarına olumlu katkı yapması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Egmont International Holding A/S
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/02/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketi'mizin 16.02.2021 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na göre
Sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz tamamen ödenmiş 17.550.000 TL sermayesi bulunan, Egmont International Holding A/S ("Egmont") ile müştereken kontrol ettiğimiz iştirakimiz Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.'de ("Doğan Egmont") Egmont'un sahibi bulunduğu beheri 1 TL itibari değerdeki toplam 8.775.000 adet payı temsil eden nama yazılı pay senedinin devir alınmasına ("işlem") ve böylelikle Doğan Egmont'un, tek pay sahibi olarak, Şirket'imiz tarafından kontrol edilmesine, yapılan pazarlıklar neticesinde İşlem'e ilişkin pay devir bedelinin 11.000.000 Türk Lirası olmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909996
BIST