***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2021-23.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Finansal duran varlık edinimi, doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirecek olup, halka kapalı bir şirket olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMaksipak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAmbalaj imalatıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.000.000,- Türk LirasıEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.02.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıAlım bedelinin %60 ı işlemin kapanış tarihinde geri kalan %40 ı ise 23.06.2022 tarihinde ödenmiştir.Edinilen Payların Nominal Tutarı2.100 pay karşılığı 2.100.000,- Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı23.06.2022 tarihli TCMB EUR/TRY satış kuru üzerinden 68.161 Türk LirasıToplam Tutar23.06.2022 tarihi itibariyla 7.830.940 AvroEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)70Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)70Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)70Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,54İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,85Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGrubumuzun ambalaj sektöründe Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. ile başlatmış olduğu yatırım faaliyetlerini güçlendirmesi, satış portföyüne ve üretim esnekliğine olumlu katkı sağlanması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet KulüpKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDüzenlenmedi.Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYoktur.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYoktur.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYoktur.AçıklamalarŞirketimizin 23.02.2022 tarihli özel durum açıklamasında özetle sermayesinin tamamına sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Maksipak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 70'ini temsil eden nama yazılı pay senedinin satın alınması ve devir işlemlerinin 22.02.2022 tarihinde gerçekleştirilerek "Kapanış" işlemlerinin tamamlandığı ifade edilmiştir.Alım bedelinin % 60'ı işlemin kapanış tarihinde (22.02.2022 tarihinde) ödenmiş olup alım bedelinin kalan % 40'lık kısmı ise toplam 7.830.940 Avro bedel üzerinden olmak üzere 23.06.2022 tarihinde ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039077BIST