***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
24.06.2022 12:03
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021-23.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/12/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Finansal duran varlık edinimi, doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirecek olup, halka kapalı bir şirket olduğundan, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Maksipak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ambalaj imalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.000.000,- Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.02.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Alım bedelinin %60 ı işlemin kapanış tarihinde geri kalan %40 ı ise 23.06.2022 tarihinde ödenmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.100 pay karşılığı 2.100.000,- Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
23.06.2022 tarihli TCMB EUR/TRY satış kuru üzerinden 68.161 Türk Lirası
Toplam Tutar
23.06.2022 tarihi itibariyla 7.830.940 Avro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
70
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
70
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
70
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,54
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,85
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Grubumuzun ambalaj sektöründe Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. ile başlatmış olduğu yatırım faaliyetlerini güçlendirmesi, satış portföyüne ve üretim esnekliğine olumlu katkı sağlanması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet Kulüp
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Düzenlenmedi.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2022 tarihli özel durum açıklamasında özetle sermayesinin tamamına sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Maksipak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 70'ini temsil eden nama yazılı pay senedinin satın alınması ve devir işlemlerinin 22.02.2022 tarihinde gerçekleştirilerek "Kapanış" işlemlerinin tamamlandığı ifade edilmiştir.
Alım bedelinin % 60'ı işlemin kapanış tarihinde (22.02.2022 tarihinde) ödenmiş olup alım bedelinin kalan % 40'lık kısmı ise toplam 7.830.940 Avro bedel üzerinden olmak üzere 23.06.2022 tarihinde ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039077
BIST