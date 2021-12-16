***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/12/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıDoruk Finansman A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTüketici FinansmanıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi30.000.000,-Türk Lirasıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlemin tamamlanması, düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve Sözleşme' de belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları" nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olup, satış ve devrin hukuken gerçekleşeceği "Kapanış" tarihinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı29.100.000,-Türk LirasıBeher Pay Fiyatı0,6667 Türk LirasıToplam Tutar19.400.000,-Türk LirasıSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)97,00Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)0,00Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)0,00Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Satılan finansal duran varlığın, ortaklığımızın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki eliminasyon sonrası özkaynak tutarları toplamına oranının yaklaşık %0,15 olduğu hesaplanmaktadır.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,18Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmamaktadır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıEn son kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarımıza göre işbu ÖDA tarihi itibariyle oluşacak "iştirak hisse satış zararı" tutarı yaklaşık 5.957.190,-Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlara göre ise oluşacak "iştirak hisse satış zararı" tutarı yaklaşık 20.794.180,-Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiHisse satış ve devir işleminin hukuken geçerli olacağı "Kapanış" tarihini takiben ayrı bir Yönetim Kurulu Kararı alınacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiHisse satış ve devir işleminin hukuken geçerli olacağı "Kapanış" tarihini takiben ayrı bir Yönetim Kurulu Kararı alınacaktır.Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıHepsi Finansal Danışmanlık A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiŞirket'imizin doğrudan veya dolaylı kontrolünde olmamakla birlikte, aynı hakim ortağın (Doğan Ailesi) yönetim kontrolünde bulunmaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası8.12.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar19.400.000,-Türk Lirasıİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygun olarak gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarYönetim Kurulumuz 15.12.2021 tarihinde tamamı ödenmiş 30.000.000,-Türk Lirası sermayesinde %97 oranında pay sahibi olduğumuz Doruk Finansman A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye satılmasına karar vermiştir. Doruk Finansman A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz tamamı nama yazılı, her biri beheri 1.000,-Türk Lirası itibari değerdeki 29.100.000,-Türk Lirası nominal bedelli 29.100 adet pay, toplam 19.400.000,-Türk Lirası bedeli üzerinden satış ve devri yapılacaktır. Satış bedelinin 4.850.000,-Türk Liralık kısmı hisselerin devri ile birlikte kapanışta peşin, kalanı Doruk Finansman A.Ş.'nin kredi alacaklarının tahsil edildiği dönemde, bedel uyarlaması yapılmak suretiyle vadeli olarak tahsil edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983647BIST