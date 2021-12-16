***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
16.12.2021 09:50
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Doruk Finansman A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tüketici Finansmanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
30.000.000,-Türk Lirası
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemin tamamlanması, düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve Sözleşme' de belirlenen diğer rutin "Kapanış Ön Koşulları" nın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olup, satış ve devrin hukuken gerçekleşeceği "Kapanış" tarihinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
29.100.000,-Türk Lirası
Beher Pay Fiyatı
0,6667 Türk Lirası
Toplam Tutar
19.400.000,-Türk Lirası
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
97,00
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0,00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satılan finansal duran varlığın, ortaklığımızın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki eliminasyon sonrası özkaynak tutarları toplamına oranının yaklaşık %0,15 olduğu hesaplanmaktadır.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,18
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
En son kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarımıza göre işbu ÖDA tarihi itibariyle oluşacak "iştirak hisse satış zararı" tutarı yaklaşık 5.957.190,-Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlara göre ise oluşacak "iştirak hisse satış zararı" tutarı yaklaşık 20.794.180,-Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Hisse satış ve devir işleminin hukuken geçerli olacağı "Kapanış" tarihini takiben ayrı bir Yönetim Kurulu Kararı alınacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Hisse satış ve devir işleminin hukuken geçerli olacağı "Kapanış" tarihini takiben ayrı bir Yönetim Kurulu Kararı alınacaktır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Şirket'imizin doğrudan veya dolaylı kontrolünde olmamakla birlikte, aynı hakim ortağın (Doğan Ailesi) yönetim kontrolünde bulunmaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
8.12.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
19.400.000,-Türk Lirası
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 15.12.2021 tarihinde tamamı ödenmiş 30.000.000,-Türk Lirası sermayesinde %97 oranında pay sahibi olduğumuz Doruk Finansman A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye satılmasına karar vermiştir. Doruk Finansman A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz tamamı nama yazılı, her biri beheri 1.000,-Türk Lirası itibari değerdeki 29.100.000,-Türk Lirası nominal bedelli 29.100 adet pay, toplam 19.400.000,-Türk Lirası bedeli üzerinden satış ve devri yapılacaktır. Satış bedelinin 4.850.000,-Türk Liralık kısmı hisselerin devri ile birlikte kapanışta peşin, kalanı Doruk Finansman A.Ş.'nin kredi alacaklarının tahsil edildiği dönemde, bedel uyarlaması yapılmak suretiyle vadeli olarak tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983647
BIST