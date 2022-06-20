***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıD Yatırım Bankası A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYatırım BankacılığıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi200.000.000,-Türk Lirasıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.06.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı18.000.000,-Türk LirasıBeher Pay Fiyatı1,1877 Türk LirasıToplam Tutar21.379.410,-Türk LirasıSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)9,00Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)90,999090Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)90,999090Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,08İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,13Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVUK hükümleri kapsamında yasal kayıtlara göre oluşacak "iştirak hisse satış karı" tutarı 3.379.410,00-Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirket faaliyetlerinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihiİşbu açıklama tarihinde satış karının ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin olarak alınmış bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır.Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıDHI Investment B.V.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiDHI Investment B.V., Ortaklığımızın %100 doğrudan bağlı ortaklığı konumundadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendi.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası08.06.2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDRT Kurumsal Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar237.549.000,-Türk Lirası (D Yatırım Bankası A.Ş. toplam değeri)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem, Değerleme Raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.06.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle tamamı ödenmiş 200.000.000,-Türk Lirası sermayesinde % 99,999090 oranında pay sahibi olduğumuz D Yatırım Bankası A.Ş.'deki 199.998.180 adet paydan, D Yatırım Bankası A.Ş. sermayesinin % 9'una tekabül eden 18.000.000,00-Türk Lirası nominal bedelli toplam 18.000.000 adet payın Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan DHI Investment B.V.'ye bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere, hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 237.549.000,00-Türk Lirası toplam şirket değerinin %9'u olmak üzere 21.379.410,00-Türk Lirası bedel üzerinden satılarak devredilmesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup bu karara istinaden DHI Investment B.V. ile 20.06.2022 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır.Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satışı ve devri işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kalacağı değerlendirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038325BIST