***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısına ÇağrıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.03.2021Genel Kurul Tarihi 08.04.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65, 34676 Üsküdar / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın İmre Barmanbek'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Agah Uğur'un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden yeni görevi nedeniyle ayrılan Sayın Agah Uğur'un yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Ali Aydın Pandır'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.4 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.5 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.6 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul