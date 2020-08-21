***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeniİlgili başvurunun bu aşamada geri çekilmesi değerlendirilmiş olup, yeni bir başvuru yapılması durumunda kamuya gerekli açıklama yapılacaktır.İptal Edilen SüreçBirleşmehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870711BIST