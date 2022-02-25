***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021- 4. Dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarŞirketimiz'in 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin "Geçici Vergi Beyannamesi" eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tr/Bildirim/1004461BIST