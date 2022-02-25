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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

25.02.2022 15:08
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021- 4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar

Şirketimiz'in 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin "Geçici Vergi Beyannamesi" eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tr/Bildirim/1004461


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Tam 5.721 5.866 -340,50  
Yarım 2.765 2.837 -164,72  
Çeyrek 1.387 1.419 -82,35  
Gümüş.Ons 24,24 24,26 0,10  
Gümüş Gr. 10,93 10,94 0,07  
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