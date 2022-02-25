***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 15:08
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021- 4. Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimiz'in 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin "Geçici Vergi Beyannamesi" eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tr/Bildirim/1004461
BIST
14:591.933
En Yüksek
|Değişim
|: 4,44%
|| 82,11
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
14:5913,9368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0862
|Açılış
|: 14,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9242
14:5915,6585
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1870
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6202
14:59853,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,24
|Açılış
|: 853,07
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler14:57
|PENTA
|297,00
|15.760.305
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|590.612
|% 9,97
|
|CEOEM
|13,56
|22.521.072
|% 9,89
|
|RALYH
|7,23
|16.571.723
|% 9,21
|
|KFEIN
|18,21
|12.698.472
|% 8,72
|
|ORCAY
|21,74
|9.790.016
|% -0,91
|
|DAPGM
|19,44
|146.344.560
|% 1,04
|
|ERCB
|42,36
|14.570.309
|% 1,63
|
|AGESA
|22,94
|964.950
|% 1,96
|
|ULUFA
|2,40
|7.441.963
|% 2,13
|
|HUNER
|2,75
|355.853.413
|% 3,38
|
|DAPGM
|19,44
|146.344.560
|% 1,04
|
|PSGYO
|15,40
|38.515.351
|% 2,33
|
|ANGEN
|24,52
|32.390.791
|% 3,20
|
|PNLSN
|9,60
|31.390.766
|% 2,24
|
|HUNER
|2,75
|355.853.413
|% 3,38
|
|DGNMO
|2,00
|16.020.841
|% 3,09
|
|DAPGM
|19,44
|146.344.560
|% 1,04
|
|PNLSN
|9,60
|31.390.766
|% 2,24
|
|ERCB
|42,36
|14.570.309
|% 1,63
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9246
|13,9326
|% -0,64
|
|Euro
|15,6069
|15,6449
|% -1,27
|
|Sterlin
|18,6361
|18,7295
|% -0,41
|
|Frank
|15,0094
|15,0998
|% -0,53
|
|Riyal
|3,7103
|3,7289
|% -0,39
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|2,48
|
|Altın Gr.
|860
|860
|4,46
|
|Cumhuriyet
|5.749
|5.836
|-334,00
|
|Tam
|5.721
|5.866
|-340,50
|
|Yarım
|2.765
|2.837
|-164,72
|
|Çeyrek
|1.387
|1.419
|-82,35
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|0,07
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-0,89
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
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15:12XU100
Endeks 1, 934 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 45 üstünde . İşlem hacmi 22, 239.00 milyon TL de
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15:11FROTO
Yüzde 8.06 oranında artışla 257.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 457, 177 adet işlem
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15:09VKING
Yüzde 8.00 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 744 adet işlem
-
15:08ALARK
Yüzde 7.78 oranında artışla 17.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 997, 692 adet işlem
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15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 8 artarak (% 4.48 ) 1, 745