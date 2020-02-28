***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)592.933 3.567.124DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.613 -2.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.858 -2.759Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar1.841 -266Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.841 -266Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler404 552Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi404 552Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar94.854 87.602Yabancı Para Çevrim Farkları49.383 119.153Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)56.695 -42.020Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 831Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.224 9.638Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-11.224 9.804Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 -166DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.241 85.129TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)686.174 3.652.253Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.660 -66.348Ana Ortaklık Payları707.834 3.718.601Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.278.832 3.817.966Finansal Yatırımlar7 1.177.726 423.682Ticari Alacaklar1.715.518 1.826.134İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 3.495 6.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.712.023 1.819.334Diğer Alacaklar18.016 31.584İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar34 0 20.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 18.016 11.048Türev Araçlar22 18.993 51.834Stoklar11 621.783 645.246Canlı Varlıklar12 13.167 21.174Peşin Ödenmiş Giderler21 67.006 80.783Diğer Dönen Varlıklar20 58.172 119.189ARA TOPLAM6.969.213 7.017.592Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 19.034 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.988.247 7.017.592DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 202.845 196.084Ticari Alacaklar26.083 45.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 26.083 45.055Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 128.557 121.287Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.357.167 1.214.680Maddi Duran Varlıklar14 1.102.314 1.033.430Kullanım Hakkı Varlıkları16 236.915 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar663.874 717.710Şerefiye15 64.274 34.476Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 599.600 683.234Peşin Ödenmiş Giderler21 58.281 136.235Ertelenmiş Vergi Varlığı32 97.796 67.306Diğer Duran Varlıklar20 378.512 400.431TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.252.344 3.932.218TOPLAM VARLIKLAR11.240.591 10.949.810KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.741.010 1.514.169İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.741.010 1.514.169Banka Kredileri8 1.603.847 1.437.919Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 414 3.964İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 136.713 57.541Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 36 14.745Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları114.043 348.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.238 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 6.238 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları107.805 348.659Banka Kredileri8 71.071 348.659Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 36.734 0Ticari Borçlar746.083 819.711İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 363 308İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 745.720 819.403Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 19.267 16.510Diğer Borçlar126.831 125.157İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 126.831 125.157Türev Araçlar22 339 69.084Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.593 63.084İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 39.593 63.084Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 7.381 7.692Kısa Vadeli Karşılıklar30.478 23.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 20.395 15.855Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 10.083 7.989Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.090 0ARA TOPLAM2.831.115 2.987.910TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.831.115 2.987.910UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar596.455 625.813İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.906 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 18.906 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar577.549 625.813Banka Kredileri8 407.133 622.216Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 170.416 3.597Diğer Borçlar1.923 56.145İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.923 56.145Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 0 151.108Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.970 6.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 4.970 6.047Uzun Vadeli Karşılıklar44.461 35.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 42.930 34.071Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.531 1.277Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 128.885 85.548Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.442 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER778.136 960.009TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.609.251 3.947.919ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.136.609 6.661.678Ödenmiş Sermaye24 2.616.938 2.616.938Sermaye Düzeltme Farkları24 143.526 143.526Geri Alınmış Paylar (-)24 -7.073 -2.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 35.159 35.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.621 -9.394Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.202 -8.502Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -11.202 -8.502Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 581 -892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)506.782 414.510Yabancı Para Çevrim Farkları24 461.331 414.530Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)45.451 -20Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)24 45.451 -20Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 722.081 246.914Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.513.028 -416.991Net Dönem Karı veya Zararı616.789 3.633.096Kontrol Gücü Olmayan Paylar494.731 340.213TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.631.340 7.001.891TOPLAM KAYNAKLAR11.240.591 10.949.810Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 13.276.601 12.146.438Satışların Maliyeti25 -12.200.730 -11.131.912TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.075.871 1.014.526BRÜT KAR (ZARAR)25 1.075.871 1.014.526Genel Yönetim Giderleri26 -295.431 -278.656Pazarlama Giderleri26 -417.647 -363.295Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 830.575 1.390.038Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -188.506 -305.540Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 26.748 -192.532ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.031.610 1.264.541Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 192.405 3.962.592Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -15.010 -947.674FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.209.005 4.279.459Finansman Gelirleri9.479 194Finansman Giderleri30 -494.455 -642.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)724.029 3.636.689Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -131.096 1.768Dönem Vergi (Gideri) Geliri-128.656 -123.498Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.440 125.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)592.933 3.638.457DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -71.333DÖNEM KARI (ZARARI)592.933 3.567.124Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.856 -65.972Ana Ortaklık Payları616.789 3.633.096Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 33 0,23600000 1,39000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI898.384 -1.253.381Dönem Karı (Zararı)592.933 3.567.124Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)592.933 3.638.457Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -71.333Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler89.915 -2.955.625Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,14,15,16 315.958 348.862Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29 0 310.372Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 7.996Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 302.376Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.963 45.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 15.755 9.668Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.036 3.706Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9.828 32.575Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler113.508 3.556Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28,29 -213.803 -218.787Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29,30 379.020 271.504Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28 50.477 82.956Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri28 -102.186 -132.117Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-382.526 -427.328Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-65.413 472.492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -26.748 192.532Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 131.096 -1.768Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.923 -7.330Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 0 -3.892.962İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler116.187 -2.084.895Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler222.440 -189.806İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.305 3.427İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)219.135 -193.233Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.568 1.447İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20.536 -10.786İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.968 12.233Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler23.801 -304.375Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-124.910 232.443İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)55 -25.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-124.965 258.278Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.757 3.990Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-171.034 -736.611İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -850.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-171.034 113.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler149.565 -1.091.983Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)216.556 -260.760Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-66.991 -831.223Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları799.035 -1.473.396Alınan Faiz220.331 358.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -6.214 -8.934Vergi İadeleri (Ödemeleri)-117.904 -129.916Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.136 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.063.050 2.918.216Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri31 0 4.100.976Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri31.720 38.356İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri15.221 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları4 -68.193 -5.346Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-780.550 -391.725Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri28.850 86.441Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -171.020 -538.681Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri70 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -9.765 -12.737Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-41.650 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-67.733 -359.068FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-794.737 -589.634İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-4.993 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.883.552 3.169.550Kredilerden Nakit Girişleri2.730.082 3.121.509İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri153.470 48.041Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.382.383 -3.465.289Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.382.383 -3.465.289Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-84.833 0Ödenen Temettüler-260.995 0Ödenen Faiz-125.950 -293.895Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)180.865 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-959.403 1.075.201Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi426.797 1.026.146NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-532.606 2.101.347DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.809.364 1.708.017DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.276.758 3.809.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 34.820 -41.613 -626 295.272 -665 32.196 312.427 -345.446 -471.545 2.608.363 391.703 3.000.066Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-765 -765 -765Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-765 -765 -765Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler204.457 148.346 352.803 352.803Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-65.513 -257.686 323.199 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.936 -266 119.258 665 -32.216 3.633.096 3.718.601 -66.348 3.652.253Dönem Karı (Zararı)3.633.096 3.633.096 -65.972 3.567.124Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.936 -266 119.258 665 -32.216 85.505 -376 85.129Sermaye Arttırımı38.648 38.648Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-25.169 -25.169 -25.169Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-224 -224Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-34.820 35.047 -45 182 -28.641 -28.459Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış11.003 11.003 -11.003 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-3.340 -3.340 16.078 12.738Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler475.167 3.157.929 -3.633.096 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.700 1.473 46.801 45.471 616.789 707.834 -21.660 686.174Dönem Karı (Zararı)616.789 616.789 -23.856 592.933Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.700 1.473 46.801 45.471 91.045 2.196 93.241Sermaye Arttırımı180.865 180.865Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-260.995 -260.995 -3.322 -264.317Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.993 -4.993 0 -4.993Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3.685 3.685 -3.685 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler29.400 29.400 2.320 31.720Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822318BIST