***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)307.491 214.799DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-45.503 9.969Yabancı Para Çevrim Farkları61.007 25.953Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-132.100 -20.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.590 4.508Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25.590 4.508DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-45.503 9.969TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)261.988 224.768Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-10.613 -15.246Ana Ortaklık Payları272.601 240.014Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.934.432 3.278.832Finansal Yatırımlar7 1.786.520 1.177.726Ticari Alacaklar1.444.257 1.708.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 9.504 3.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.434.753 1.704.886Diğer Alacaklar43.921 25.153İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar34 523 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 43.398 25.153Türev Araçlar22 27.074 18.993Stoklar11 593.334 621.783Canlı Varlıklar12 14.480 13.167Peşin Ödenmiş Giderler21 97.867 67.006Diğer Dönen Varlıklar20 93.434 58.172ARA TOPLAM7.035.319 6.969.213Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 3.676 19.034TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.038.995 6.988.247DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 221.668 202.845Ticari Alacaklar40.335 26.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 40.335 26.083Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 124.176 128.557Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.365.865 1.357.167Maddi Duran Varlıklar14 1.079.511 1.102.314Kullanım Hakkı Varlıkları16 239.118 236.915Maddi Olmayan Duran Varlıklar681.033 663.874Şerefiye15 64.274 64.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 616.759 599.600Peşin Ödenmiş Giderler21 60.442 58.281Ertelenmiş Vergi Varlığı32 103.967 97.796Diğer Duran Varlıklar20 361.254 378.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.277.369 4.252.344TOPLAM VARLIKLAR11.316.364 11.240.591KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.541.190 1.741.010İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.541.190 1.741.010Banka Kredileri8 1.447.175 1.603.847Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 0 414İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 94.015 136.713Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 0 36Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları173.121 114.043İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.108 6.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 6.108 6.238İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları167.013 107.805Banka Kredileri8 102.367 71.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 64.646 36.734Ticari Borçlar545.957 746.083İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 1.717 363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 544.240 745.720Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 14.161 19.267Diğer Borçlar237.017 126.831İlişkili Taraflara Diğer Borçlar34 61.960 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 175.057 126.831Türev Araçlar22 8.829 339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.120 39.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 38.120 39.593Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 80.235 7.381Kısa Vadeli Karşılıklar33.766 30.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 20.194 20.395Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 13.572 10.083Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.783 6.090ARA TOPLAM2.677.179 2.831.115TOPLAM KISA VADELİ YÜ