***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
28.05.2020 20:22
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
307.491 214.799
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-45.503 9.969
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.007 25.953
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-132.100 -20.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.590 4.508
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25.590 4.508
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.503 9.969
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
261.988 224.768
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.613 -15.246
Ana Ortaklık Payları
272.601 240.014
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.934.432 3.278.832
Finansal Yatırımlar
7 1.786.520 1.177.726
Ticari Alacaklar
1.444.257 1.708.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 9.504 3.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.434.753 1.704.886
Diğer Alacaklar
43.921 25.153
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 523 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 43.398 25.153
Türev Araçlar
22 27.074 18.993
Stoklar
11 593.334 621.783
Canlı Varlıklar
12 14.480 13.167
Peşin Ödenmiş Giderler
21 97.867 67.006
Diğer Dönen Varlıklar
20 93.434 58.172
ARA TOPLAM
7.035.319 6.969.213
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 3.676 19.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.038.995 6.988.247
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 221.668 202.845
Ticari Alacaklar
40.335 26.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 40.335 26.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 124.176 128.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.365.865 1.357.167
Maddi Duran Varlıklar
14 1.079.511 1.102.314
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 239.118 236.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
681.033 663.874
Şerefiye
15 64.274 64.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 616.759 599.600
Peşin Ödenmiş Giderler
21 60.442 58.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 103.967 97.796
Diğer Duran Varlıklar
20 361.254 378.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.277.369 4.252.344
TOPLAM VARLIKLAR
11.316.364 11.240.591
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.541.190 1.741.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.541.190 1.741.010
Banka Kredileri
8 1.447.175 1.603.847
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 414
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 94.015 136.713
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 36
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
173.121 114.043
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.108 6.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 6.108 6.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
167.013 107.805
Banka Kredileri
8 102.367 71.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 64.646 36.734
Ticari Borçlar
545.957 746.083
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 1.717 363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 544.240 745.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 14.161 19.267
Diğer Borçlar
237.017 126.831
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34 61.960 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 175.057 126.831
Türev Araçlar
22 8.829 339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.120 39.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 38.120 39.593
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 80.235 7.381
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.766 30.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 20.194 20.395
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 13.572 10.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.783 6.090
ARA TOPLAM
2.677.179 2.831.115
TOPLAM KISA VADELİ YÜ