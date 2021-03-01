***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.444.081 592.933DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.421 -1.613Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -2.660 -3.858Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-366 1.841Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-366 1.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler605 404Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi605 404Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar199.904 94.854Yabancı Para Çevrim Farkları252.328 49.383Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7 -52.873 56.695Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler449 -11.224Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi449 -11.224DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.483 93.241TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.641.564 686.174Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar52.879 -21.660Ana Ortaklık Payları1.588.685 707.834Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.905.947 3.278.832Finansal Yatırımlar7 2.424.023 1.177.726Ticari Alacaklar1.781.795 1.708.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 4.809 3.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.776.986 1.704.886Diğer Alacaklar33.669 25.153İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 33.669 25.153Türev Araçlar22 22.683 18.993Stoklar11 778.944 621.783Canlı Varlıklar12 14.528 13.167Peşin Ödenmiş Giderler21 64.647 67.006Diğer Dönen Varlıklar20 149.828 58.172ARA TOPLAM8.176.064 6.969.213Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 1.590 19.034TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.177.654 6.988.247DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 192.089 202.845Ticari Alacaklar33.033 26.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 33.033 26.083Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 238.746 128.557Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.444.883 1.357.167Maddi Duran Varlıklar14 1.741.232 1.102.314Kullanım Hakkı Varlıkları16 257.549 236.915Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.162.973 663.874Şerefiye15 105.101 51.552Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.057.872 612.322Peşin Ödenmiş Giderler21 15.759 58.281Ertelenmiş Vergi Varlığı32 111.516 97.796Diğer Duran Varlıklar20 317.769 378.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.515.549 4.252.344TOPLAM VARLIKLAR13.693.203 11.240.591KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.701.390 1.740.974İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.701.390 1.740.974Banka Kredileri8 1.679.820 1.603.847Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 0 414İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 21.570 136.713Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları135.826 114.043İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.855 6.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 5.855 6.238İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları129.971 107.805Banka Kredileri8 88.508 71.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 41.463 36.734Ticari Borçlar715.907 746.083İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 1.726 363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 714.181 745.720Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 31.019 19.267Diğer Borçlar152.061 126.831İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 152.061 126.831Türev Araçlar22 41.263 339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)43.219 39.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 43.219 39.593Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 23.162 7.381Kısa Vadeli Karşılıklar38.785 30.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 21.959 20.395Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 16.826 10.083Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.447 6.090ARA TOPLAM2.887.079 2.831.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.887.079 2.831.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.061.045 596.455İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.148 18.906Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 14.148 18.906İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.046.897 577.549Banka Kredileri8 896.923 407.133Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 149.974 170.416Diğer Borçlar8.841 1.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 8.841 1.923Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 13.217 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.070 4.970İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 12.070 4.970Uzun Vadeli Karşılıklar58.139 44.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 57.679 42.930Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar460 1.531Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 274.575 128.885Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 1.478TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.427.887 778.172TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.314.966 3.609.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.439.989 7.136.609Ödenmiş Sermaye24 2.616.938 2.616.938Sermaye Düzeltme Farkları24 143.526 143.526Geri Alınmış Paylar (-)24 -16.035 -7.073Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 35.159 35.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.625 -10.621Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.913 -11.202Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -12.913 -11.202Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar288 581Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)707.231 506.782Yabancı Para Çevrim Farkları24 714.204 461.331Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-6.973 45.451Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)24 -6.973 45.451Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 913.068 722.081Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.662.487 2.513.028Net Dönem Karı veya Zararı1.390.240 616.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar938.248 494.731TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.378.237 7.631.340TOPLAM KAYNAKLAR13.693.203 11.240.591Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 10.767.694 13.253.580Satışların Maliyeti25 -9.481.624 -12.177.709TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.286.070 1.075.871BRÜT KAR (ZARAR)25 1.286.070 1.075.871Genel Yönetim Giderleri26 -290.534 -295.431Pazarlama Giderleri26 -432.513 -417.647Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 823.926 830.575Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -160.338 -188.506Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -9.630 26.748ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.216.981 1.031.610Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 841.925 192.405Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -542 -15.010FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.058.364 1.209.005Finansman Giderleri30 -326.394 -484.976SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.731.970 724.029Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -287.889 -131.096Dönem Vergi (Gideri) Geliri-269.028 -128.656Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-18.861 -2.440SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.444.081 592.933DÖNEM KARI (ZARARI)1.444.081 592.933Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar53.841 -23.856Ana Ortaklık Payları1.390.240 616.789Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,53400000 0,23600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI712.465 898.384Dönem Karı (Zararı)1.444.081 592.933Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-403.325 89.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,14,15,16 335.843 315.958Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.517 7.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 14.855 15.755Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.972 2.036Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14.690 -9.828Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21.566 113.508Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28,29 -167.161 -213.803Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29,30 204.888 379.020Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28 27.680 50.477Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri28 -43.841 -102.186Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-809.409 -382.526Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-128.883 -65.413Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 9.630 -26.748Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 287.889 131.096Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.794 -3.923Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 -131.684 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-219.975 116.187Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler41.164 222.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.314 3.305İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)42.478 219.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.581 13.568İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 20.536İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.581 -6.968Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-109.385 23.801Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.326 -124.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.363 55İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-51.689 -124.965Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.008 2.757Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.755 -171.034İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20.755 -171.034İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-116.610 149.565Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-136.573 216.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.963 -66.991Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları820.781 799.035Alınan Faiz154.631 220.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -4.470 -6.214Vergi İadeleri (Ödemeleri)-259.496 -117.904Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.019 3.136YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.985.939 -1.063.050İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri157.171 15.221İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3,4 -665.869 -68.193Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri866.231 353.998Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.869.982 -1.134.548Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri76.939 28.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -692.741 -171.020Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)142.312 -87.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI73.951 -777.980İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-8.962 -4.993Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.505.756 10.764.684Kredilerden Nakit Girişleri8 6.484.186 10.627.971İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri7 21.570 136.713Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.204.513 -11.263.515Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -6.204.513 -11.263.515Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -106.872 -84.522Ödenen Temettüler-99.479 -260.995Ödenen Faiz-80.138 -125.950Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)68.159 197.311YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.199.523 -942.646Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi827.146 410.040NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-372.377 -532.606DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.276.758 3.809.364DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.904.381 3.276.758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 0 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891Transferler475.167 3.157.929 -3.633.096 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.700 1.473 46.801 45.471 616.789 707.834 -21.660 686.174Dönem Karı (Zararı)616.789 616.789 -23.856 592.933Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.700 1.473 46.801 45.471 91.045 2.196 93.241Sermaye Arttırımı180.865 180.865Kar Payları-260.995 -260.995 -3.322 -264.317Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.993 -4.993 -4.993Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3.685 3.685 -3.685 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler29.400 29.400 2.320 31.720Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 0 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340Transferler190.987 425.802 -616.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.711 -293 252.873 -52.424 1.390.240 1.588.685 52.879 1.641.564Dönem Karı (Zararı)1.390.240 1.390.240 53.841 1.444.081Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.711 -293 252.873 -52.424 198.445 -962 197.483Sermaye Arttırımı68.750 68.750Kar Payları-99.479 -99.479 -174 -99.653Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.962 -8.962 -8.962Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-215.260 -215.260 322.062 106.802Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler38.396 38.396 38.396Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -12.913 288 714.204 -6.973 913.068 2.662.487 1.390.240 8.439.989 938.248 9.378.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914292BIST