***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
01.03.2021 21:41
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.444.081 592.933
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.421 -1.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -2.660 -3.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-366 1.841
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-366 1.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
605 404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
605 404
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
199.904 94.854
Yabancı Para Çevrim Farkları
252.328 49.383
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7 -52.873 56.695
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
449 -11.224
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
449 -11.224
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.483 93.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.641.564 686.174
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.879 -21.660
Ana Ortaklık Payları
1.588.685 707.834
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.905.947 3.278.832
Finansal Yatırımlar
7 2.424.023 1.177.726
Ticari Alacaklar
1.781.795 1.708.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 4.809 3.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.776.986 1.704.886
Diğer Alacaklar
33.669 25.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 33.669 25.153
Türev Araçlar
22 22.683 18.993
Stoklar
11 778.944 621.783
Canlı Varlıklar
12 14.528 13.167
Peşin Ödenmiş Giderler
21 64.647 67.006
Diğer Dönen Varlıklar
20 149.828 58.172
ARA TOPLAM
8.176.064 6.969.213
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 1.590 19.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.177.654 6.988.247
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 192.089 202.845
Ticari Alacaklar
33.033 26.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 33.033 26.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 238.746 128.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.444.883 1.357.167
Maddi Duran Varlıklar
14 1.741.232 1.102.314
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 257.549 236.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.162.973 663.874
Şerefiye
15 105.101 51.552
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.057.872 612.322
Peşin Ödenmiş Giderler
21 15.759 58.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 111.516 97.796
Diğer Duran Varlıklar
20 317.769 378.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.515.549 4.252.344
TOPLAM VARLIKLAR
13.693.203 11.240.591
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.701.390 1.740.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.701.390 1.740.974
Banka Kredileri
8 1.679.820 1.603.847
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 414
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 21.570 136.713
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
135.826 114.043
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.855 6.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 5.855 6.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
129.971 107.805
Banka Kredileri
8 88.508 71.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 41.463 36.734
Ticari Borçlar
715.907 746.083
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 1.726 363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 714.181 745.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 31.019 19.267
Diğer Borçlar
152.061 126.831
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 152.061 126.831
Türev Araçlar
22 41.263 339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.219 39.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 43.219 39.593
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 23.162 7.381
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.785 30.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 21.959 20.395
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 16.826 10.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.447 6.090
ARA TOPLAM
2.887.079 2.831.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.887.079 2.831.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.061.045 596.455
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.148 18.906
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 14.148 18.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.046.897 577.549
Banka Kredileri
8 896.923 407.133
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 149.974 170.416
Diğer Borçlar
8.841 1.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.841 1.923
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 13.217 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.070 4.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 12.070 4.970
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.139 44.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 57.679 42.930
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
460 1.531
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 274.575 128.885
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 1.478
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.427.887 778.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.314.966 3.609.251
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.439.989 7.136.609
Ödenmiş Sermaye
24 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
24 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -16.035 -7.073
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.625 -10.621
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.913 -11.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -12.913 -11.202
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
288 581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
707.231 506.782
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 714.204 461.331
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-6.973 45.451
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 -6.973 45.451
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 913.068 722.081
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.662.487 2.513.028
Net Dönem Karı veya Zararı
1.390.240 616.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
938.248 494.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.378.237 7.631.340
TOPLAM KAYNAKLAR
13.693.203 11.240.591
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 10.767.694 13.253.580
Satışların Maliyeti
25 -9.481.624 -12.177.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.286.070 1.075.871
BRÜT KAR (ZARAR)
25 1.286.070 1.075.871
Genel Yönetim Giderleri
26 -290.534 -295.431
Pazarlama Giderleri
26 -432.513 -417.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 823.926 830.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -160.338 -188.506
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -9.630 26.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.216.981 1.031.610
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 841.925 192.405
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -542 -15.010
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.058.364 1.209.005
Finansman Giderleri
30 -326.394 -484.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.731.970 724.029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -287.889 -131.096
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-269.028 -128.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.861 -2.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.444.081 592.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.444.081 592.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.841 -23.856
Ana Ortaklık Payları
1.390.240 616.789
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklığa Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,53400000 0,23600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
712.465 898.384
Dönem Karı (Zararı)
1.444.081 592.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-403.325 89.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15,16 335.843 315.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.517 7.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 14.855 15.755
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.972 2.036
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.690 -9.828
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.566 113.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -167.161 -213.803
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29,30 204.888 379.020
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 27.680 50.477
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -43.841 -102.186
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-809.409 -382.526
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-128.883 -65.413
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 9.630 -26.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 287.889 131.096
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.794 -3.923
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -131.684 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-219.975 116.187
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.164 222.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.314 3.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.478 219.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.581 13.568
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 20.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.581 -6.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-109.385 23.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.326 -124.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.363 55
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.689 -124.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.008 2.757
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.755 -171.034
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.755 -171.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.610 149.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-136.573 216.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.963 -66.991
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
820.781 799.035
Alınan Faiz
154.631 220.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -4.470 -6.214
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-259.496 -117.904
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.019 3.136
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.985.939 -1.063.050
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
157.171 15.221
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3,4 -665.869 -68.193
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
866.231 353.998
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.869.982 -1.134.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.939 28.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -692.741 -171.020
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
142.312 -87.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.951 -777.980
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-8.962 -4.993
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.505.756 10.764.684
Kredilerden Nakit Girişleri
8 6.484.186 10.627.971
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 21.570 136.713
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.204.513 -11.263.515
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -6.204.513 -11.263.515
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -106.872 -84.522
Ödenen Temettüler
-99.479 -260.995
Ödenen Faiz
-80.138 -125.950
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
68.159 197.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.199.523 -942.646
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
827.146 410.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-372.377 -532.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.276.758 3.809.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.904.381 3.276.758
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 0 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891
Transferler
475.167 3.157.929 -3.633.096 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.700 1.473 46.801 45.471 616.789 707.834 -21.660 686.174
Dönem Karı (Zararı)
616.789 616.789 -23.856 592.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.700 1.473 46.801 45.471 91.045 2.196 93.241
Sermaye Arttırımı
180.865 180.865
Kar Payları
-260.995 -260.995 -3.322 -264.317
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.993 -4.993 -4.993
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.685 3.685 -3.685 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29.400 29.400 2.320 31.720
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 0 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340
Transferler
190.987 425.802 -616.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.711 -293 252.873 -52.424 1.390.240 1.588.685 52.879 1.641.564
Dönem Karı (Zararı)
1.390.240 1.390.240 53.841 1.444.081
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.711 -293 252.873 -52.424 198.445 -962 197.483
Sermaye Arttırımı
68.750 68.750
Kar Payları
-99.479 -99.479 -174 -99.653
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.962 -8.962 -8.962
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-215.260 -215.260 322.062 106.802
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
38.396 38.396 38.396
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -12.913 288 714.204 -6.973 913.068 2.662.487 1.390.240 8.439.989 938.248 9.378.237
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914292
BIST