***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)416.829 307.491DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar120.451 -45.503Yabancı Para Çevrim Farkları171.144 61.007Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7 -64.916 -132.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.223 25.590Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14.223 25.590DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)120.451 -45.503TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)537.280 261.988Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.525 -10.613Ana Ortaklık Payları534.755 272.601Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.129.446 2.905.947Finansal Yatırımlar7 2.912.859 2.424.023Ticari Alacaklar1.932.040 1.781.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 6.178 4.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.925.862 1.776.986Diğer Alacaklar69.524 33.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 69.524 33.669Türev Araçlar22 27.621 22.683Stoklar11 903.161 778.944Canlı Varlıklar12 16.191 14.528Peşin Ödenmiş Giderler21 103.662 64.647Diğer Dönen Varlıklar20 144.711 149.828ARA TOPLAM9.239.215 8.176.064Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 4.495 1.590TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.243.710 8.177.654DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 222.223 192.089Ticari Alacaklar31.881 33.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 31.881 33.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 239.931 238.746Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.456.769 1.444.883Maddi Duran Varlıklar14 1.821.762 1.741.232Kullanım Hakkı Varlıkları16 320.459 257.549Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.173.516 1.162.973Şerefiye15 105.101 105.101Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.068.415 1.057.872Peşin Ödenmiş Giderler21 10.520 15.759Ertelenmiş Vergi Varlığı32 119.072 111.516Diğer Duran Varlıklar20 285.208 317.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.681.341 5.515.549TOPLAM VARLIKLAR14.925.051 13.693.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.037.740 1.701.390İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.037.740 1.701.390Banka Kredileri8 1.980.038 1.679.820İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 57.702 21.570Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları157.696 135.826İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.417 5.855Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 5.417 5.855İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları152.279 129.971Banka Kredileri8 100.731 88.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 51.548 41.463Ticari Borçlar911.113 715.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 1.626 1.726İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 909.487 714.181Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 20.618 31.019Diğer Borçlar124.767 152.061İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 124.767 152.061Türev Araçlar22 50.670 41.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.384 43.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 58.384 43.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 16.804 23.162Kısa Vadeli Karşılıklar39.792 38.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 25.921 21.959Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 13.871 16.826Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.872 4.447ARA TOPLAM3.421.456 2.887.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.421.456 2.887.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.224.625 1.061.045İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.968 14.148Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 12.968 14.148İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.211.657 1.046.897Banka Kredileri8 1.002.539 896.923Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 209.118 149.974Diğer Borçlar7.487 8.841İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 7.487 8.841Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 28.880 13.217Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.073 12.070İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 14.073 12.070Uzun Vadeli Karşılıklar59.904 58.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 59.444 57.679Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar460 460Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 266.638 274.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.601.607 1.427.887TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.023.063 4.314.966ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.961.215 8.439.989Ödenmiş Sermaye24 2.616.938 2.616.938Sermaye Düzeltme Farkları24 143.526 143.526Geri Alınmış Paylar (-)24 -31.138 -16.035Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 35.159 35.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.625 -12.625Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.913 -12.913Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -12.913 -12.913Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar288 288Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)828.982 707.231Yabancı Para Çevrim Farkları24 886.648 714.204Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-57.666 -6.973Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)24 -57.666 -6.973Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 963.118 913.068Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.004.251 2.662.487Net Dönem Karı veya Zararı413.004 1.390.240Kontrol Gücü Olmayan Paylar940.773 938.248TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.901.988 9.378.237TOPLAM KAYNAKLAR14.925.051 13.693.203Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 2.840.846 2.400.581Satışların Maliyeti25 -2.480.934 -2.149.379TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)359.912 251.202BRÜT KAR (ZARAR)25 359.912 251.202Genel Yönetim Giderleri26 -83.420 -62.260Pazarlama Giderleri26 -124.681 -111.005Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 287.665 287.413Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -100.416 -26.441Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -12.064 -16.526ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)326.996 322.383Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 272.764 195.988Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -452 -8.969FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)599.308 509.402Finansman Giderleri30 -159.285 -98.782SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)440.023 410.620Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -23.194 -103.129Dönem Vergi (Gideri) Geliri-23.960 -89.466Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri766 -13.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)416.829 307.491DÖNEM KARI (ZARARI)416.829 307.491Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.825 -13.271Ana Ortaklık Payları413.004 320.762Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç /( Kayıp) 33 0,15900000 0,12300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI259.669 168.135Dönem Karı (Zararı)416.829 307.491Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.456 -158.532Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,14,15,16 92.932 75.731Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.307 18.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 7.345 2.346Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.544 2.648Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.494 13.976Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-889 11.550Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28,29 -77.533 -40.494Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29,30 79.614 56.746Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28 10.919 8.307Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri28 -13.889 -13.009Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-130.972 -369.712Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.583 -3.064Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 12.064 16.526Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 23.194 103.129Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.509 -11.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-141.354 19.959Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-135.795 279.332İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.369 -6.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-134.426 285.341Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.855 -18.768İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -523İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.855 -18.245Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-123.945 13.956Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler184.287 -208.433İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-100 1.354İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)184.387 -209.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-10.401 -5.106Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.648 16.843İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-28.648 16.843İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.003 -57.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.590 -57.628Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16.593 -237Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları269.019 168.918Alınan Faiz21.809 16.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -1.618 -1.493Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.318 -16.612Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)777 359YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-420.136 -622.349Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları1.574 -7.267İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3,4 0 -1.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 459.154 228.911Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -728.009 -834.167Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.451 23.270Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -169.117 -56.608Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.189 24.512FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI310.076 -201.859İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları24 -15.103 -8.962Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.437.071 875.749Kredilerden Nakit Girişleri8 1.437.071 875.749Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.082.653 -1.032.391Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.082.653 -1.032.391Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -24.612 -23.846Ödenen Faiz-4.627 -12.409YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.609 -656.073Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi73.934 312.714NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)223.543 -343.359DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.904.381 3.276.758DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.127.924 2.933.399Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340Transferler72.739 544.050 -616.789 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)58.349 -106.510 320.762 272.601 -10.613 261.988Dönem Karı (Zararı)320.762 320.762 -13.271 307.491Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)58.349 -106.510 -48.161 2.658 -45.503Sermaye Arttırımı23.750 23.750Kar Payları-99.479 -99.479 -99.479Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.962 -8.962 -8.962Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.267 -7.267 -7.267Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -11.202 581 519.680 -61.059 794.820 2.950.332 320.762 7.293.502 507.868 7.801.370Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -12.913 288 714.204 -6.973 913.068 2.662.487 1.390.240 8.439.989 938.248 9.378.237Transferler50.050 1.340.190 -1.390.240Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)172.444 -50.693 413.004 534.755 2.525 537.280Dönem Karı (Zararı)413.004 413.004 3.825 416.829Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)172.444 -50.693 121.751 -1.300 120.451Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-15.103 -15.103 -15.103Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.574 1.574 1.574Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -31.138 35.159 -12.913 288 886.648 -57.666 963.118 4.004.251 413.004 8.961.215 940.773 9.901.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935510BIST