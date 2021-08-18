***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)694.711 562.331 277.882 254.840DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar288.952 91.878 168.501 137.381Yabancı Para Çevrim Farkları291.760 102.774 120.616 41.767Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7 -4.208 -12.468 60.708 119.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.400 1.572 -12.823 -24.018Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.400 1.572 -12.823 -24.018DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)288.952 91.878 168.501 137.381TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)983.663 654.209 446.383 392.221Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar62.181 -24.060 59.656 -13.447Ana Ortaklık Payları921.482 678.269 386.727 405.668Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.595.655 2.905.947Finansal Yatırımlar7 3.104.777 2.424.023Ticari Alacaklar2.290.367 1.781.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 5.036 4.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.285.331 1.776.986Diğer Alacaklar38.282 33.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 38.282 33.669Türev Araçlar22 22.436 22.683Stoklar11 1.297.974 778.944Canlı Varlıklar12 20.271 14.528Peşin Ödenmiş Giderler21 95.754 64.647Diğer Dönen Varlıklar20 169.248 149.828ARA TOPLAM10.634.764 8.176.064Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 2.715 1.590TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.637.479 8.177.654DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 231.895 192.089Ticari Alacaklar29.594 33.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 29.594 33.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 226.881 238.746Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.466.503 1.444.883Maddi Duran Varlıklar14 1.833.987 1.741.232Kullanım Hakkı Varlıkları16 328.894 257.549Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.224.492 1.162.973Şerefiye15 105.101 105.101Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.119.391 1.057.872Peşin Ödenmiş Giderler21 56.135 15.759Ertelenmiş Vergi Varlığı32 116.437 111.516Diğer Duran Varlıklar20 278.970 317.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.793.788 5.515.549TOPLAM VARLIKLAR16.431.267 13.693.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.093.413 1.701.390İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.093.413 1.701.390Banka Kredileri8 1.973.286 1.679.820İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 120.127 21.570Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları181.863 135.826İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.237 5.855Kiralama İşlemlerinden Borçlararın Kısa Vadeli Kısımları177.626 129.971Banka Kredileri8 121.232 88.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 56.394 41.463Ticari Borçlar1.255.733 715.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 1.605 1.726İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.254.128 714.181Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 21.251 31.019Diğer Borçlar76.121 152.061İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 76.121 152.061Türev Araçlar22 59.698 41.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.345 43.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 58.345 43.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 48.268 23.162Kısa Vadeli Karşılıklar58.927 38.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 29.573 21.959Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 29.354 16.826Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler488 4.447ARA TOPLAM3.854.107 2.887.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.854.107 2.887.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.299.778 1.061.045İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.120 14.148Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 12.120 14.148İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.287.658 1.046.897Banka Kredileri8 1.065.914 896.923Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 221.744 149.974Diğer Borçlar1.618 8.841İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.618 8.841Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 33.962 13.217Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.590 12.070İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 17.590 12.070Uzun Vadeli Karşılıklar65.040 58.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 64.580 57.679Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar460 460Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 276.084 274.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.694.072 1.427.887TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.548.179 4.314.966ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.658.202 8.439.989Ödenmiş Sermaye24 2.616.938 2.616.938Sermaye Düzeltme Farkları24 143.526 143.526Geri Alınmış Paylar (-)24 -48.244 -16.035Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 35.159 35.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.625 -12.625Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.913 -12.913Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -12.913 -12.913Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar288 288Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)997.595 707.231Yabancı Para Çevrim Farkları24 1.007.376 714.204Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-9.781 -6.973Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)24 -9.781 -6.973Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 1.020.689 913.068Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.274.046 2.662.487Net Dönem Karı veya Zararı631.118 1.390.240Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.224.886 938.248TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.883.088 9.378.237TOPLAM KAYNAKLAR16.431.267 13.693.203Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 6.542.074 4.454.290 3.701.228 2.053.709Satışların Maliyeti25 -5.723.732 -3.946.438 -3.242.798 -1.797.059TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)818.342 507.852 458.430 256.650BRÜT KAR (ZARAR)25 818.342 507.852 458.430 256.650Genel Yönetim Giderleri26 -183.450 -120.121 -100.030 -57.861Pazarlama Giderleri26 -283.816 -206.109 -159.135 -95.104Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 462.549 478.734 174.884 191.321Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -152.118 -54.391 -51.702 -27.950Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -8.131 -16.043 3.933 483ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)653.376 589.922 326.380 267.539Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 466.993 306.699 194.229 110.711Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -11.656 -20.327 -11.204 -11.358FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.108.713 876.294 509.405 366.892Finansman Giderleri30 -302.801 -183.207 -143.516 -84.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)805.912 693.087 365.889 282.467Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -111.201 -130.756 -88.007 -27.627Dönem Vergi (Gideri) Geliri-111.002 -149.971 -87.042 -60.505Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-199 19.215 -965 32.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)694.711 562.331 277.882 254.840DÖNEM KARI (ZARARI)694.711 562.331 277.882 254.840Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar63.593 -26.718 59.768 -13.447Ana Ortaklık Payları631.118 589.049 218.114 268.287Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,24300000 0,22600000 0,08400000 0,10300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI404.109 484.554Dönem Karı (Zararı)694.711 562.331Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler308.085 -245.116Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,14,15,16 200.198 155.418Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.596 14.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 14.424 6.048Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 1.025 2.269Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.147 5.816Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler3,29 -24.177 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.058 37.399Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28,29 -135.445 -62.640Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29,30 156.719 108.563Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28 33.088 12.292Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri28 -37.304 -20.816Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-32.412 -590.103Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler22.179 5.228Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 8.131 16.043Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 111.201 130.756Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.689 -13.990İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-585.508 220.898Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-424.699 387.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-227 -4.968İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-424.472 392.960Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.613 -84İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -665İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.613 581Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-514.126 79.909Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler478.352 -203.930İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-121 218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)478.473 -204.148Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-9.768 -397Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-83.170 5.378İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 22İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-83.170 5.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.484 -47.970Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-39.711 -57.569Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.227 9.599Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları417.288 538.113Alınan Faiz75.593 53.347Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -2.876 -1.842Vergi İadeleri (Ödemeleri)-85.896 -105.562Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 498YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI97.007 -793.229Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri733.397 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -7.267İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3,4 -4.250 -1.155Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 1.047.614 691.953Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -1.422.361 -1.370.529Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.208 46.534Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -291.137 -151.435Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 745 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-20.209 -1.330FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI128.364 -428.814İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-32.209 -8.962İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları24 -32.209 -8.962Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.727.180 1.794.414Kredilerden Nakit Girişleri8 2.607.053 1.699.840İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 120.127 94.574Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.229.813 -2.068.227Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.229.813 -2.068.227Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.087 -48.742Ödenen Temettüler-180.000 -99.479Ödenen Faiz-105.707 -66.394Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 68.576YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)629.480 -737.489Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi57.893 500.506NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)687.373 -236.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.904.381 3.276.758DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.591.754 3.039.775Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları