***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)829.847 1.412.003 135.136 849.672DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar264.729 251.332 -24.222 159.454Yabancı Para Çevrim Farkları284.706 299.990 -7.054 197.216Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7 -25.850 -61.144 -21.642 -48.676Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.873 12.486 4.474 10.914Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi5.873 12.486 4.474 10.914DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)264.729 251.332 -24.222 159.454TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.094.576 1.663.335 110.914 1.009.126Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar108.575 -12.092 46.395 11.968Ana Ortaklık Payları986.001 1.675.427 64.519 997.158Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.265.341 2.905.947Finansal Yatırımlar7 3.309.630 2.424.023Ticari Alacaklar2.572.700 1.781.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 82.623 4.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.490.077 1.776.986Diğer Alacaklar37.669 33.669İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar34 110 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 37.559 33.669Türev Araçlar22 35.859 22.683Stoklar11 1.192.840 778.944Canlı Varlıklar12 13.854 14.528Peşin Ödenmiş Giderler21 140.796 64.647Diğer Dönen Varlıklar20 156.508 149.828ARA TOPLAM10.725.197 8.176.064Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 2.345 1.590TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.727.542 8.177.654DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 243.550 192.089Ticari Alacaklar28.681 33.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 28.681 33.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 228.635 238.746Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.464.219 1.444.883Maddi Duran Varlıklar14 1.883.847 1.741.232Kullanım Hakkı Varlıkları16 386.895 257.549Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.225.239 1.162.973Şerefiye15 105.101 105.101Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.120.138 1.057.872Peşin Ödenmiş Giderler21 51.269 15.759Ertelenmiş Vergi Varlığı32 101.363 111.516Diğer Duran Varlıklar20 253.568 317.769TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.867.266 5.515.549TOPLAM VARLIKLAR16.594.808 13.693.203KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.780.046 1.701.390İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.780.046 1.701.390Banka Kredileri8 1.660.536 1.679.820İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 119.510 21.570Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları480.120 135.826İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.628 5.855Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 12.628 5.855İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları467.492 129.971Banka Kredileri8 414.415 88.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 53.077 41.463Ticari Borçlar1.395.006 715.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 1.994 1.726İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.393.012 714.181Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 23.198 31.019Diğer Borçlar42.099 152.061İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 42.099 152.061Türev Araçlar22 52.929 41.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)72.167 43.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 72.167 43.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 162.150 23.162Kısa Vadeli Karşılıklar63.948 38.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 31.152 21.959Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 32.796 16.826Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler359 4.447ARA TOPLAM4.072.022 2.887.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.072.022 2.887.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.134.393 1.061.045İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.373 14.148Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 12.373 14.148İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.122.020 1.046.897Banka Kredileri8 889.985 896.923Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 232.035 149.974Diğer Borçlar2.020 8.841İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.020 8.841Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 32.711 13.217Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.506 12.070İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 17.506 12.070Uzun Vadeli Karşılıklar65.799 58.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 65.339 57.679Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar460 460Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 276.356 274.575TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.528.785 1.427.887TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.600.807 4.314.966ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.722.119 8.439.989Ödenmiş Sermaye24 2.616.938 2.616.938Sermaye Düzeltme Farkları24 143.526 143.526Geri Alınmış Paylar (-)24 -48.244 -16.035Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 35.159 35.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.625 -12.625Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.913 -12.913Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -12.913 -12.913Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar288 288Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)973.345 707.231Yabancı Para Çevrim Farkları24 1.000.295 714.204Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.950 -6.973Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)24 -26.950 -6.973Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 1.020.689 913.068Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.273.444 2.662.487Net Dönem Karı veya Zararı719.887 1.390.240Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.271.882 938.248TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.994.001 9.378.237TOPLAM KAYNAKLAR16.594.808 13.693.203Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 11.217.011 7.589.206 4.674.937 3.134.916Satışların Maliyeti25 -9.837.699 -6.698.431 -4.113.967 -2.751.993TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.379.312 890.775 560.970 382.923BRÜT KAR (ZARAR)25 1.379.312 890.775 560.970 382.923Genel Yönetim Giderleri26 -273.000 -187.695 -89.550 -67.574Pazarlama Giderleri26 -476.808 -299.616 -192.992 -93.507Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 567.248 820.070 104.699 341.336Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -187.818 -84.664 -35.700 -30.273Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -5.124 -30.670 3.007 -14.627ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.003.810 1.108.200 350.434 518.278Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 546.448 863.533 79.455 556.834Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -11.808 -23.889 -152 -3.562FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.538.450 1.947.844 429.737 1.071.550Finansman Giderleri30 -401.924 -263.033 -99.123 -79.826SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.136.526 1.684.811 330.614 991.724Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -306.679 -272.808 -195.478 -142.052Dönem Vergi (Gideri) Geliri-285.852 -280.971 -174.850 -131.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-20.827 8.163 -20.628 -11.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)829.847 1.412.003 135.136 849.672DÖNEM KARI (ZARARI)829.847 1.412.003 135.136 849.672Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar109.960 -12.409 46.367 14.309Ana Ortaklık Payları719.887 1.424.412 88.769 835.363Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,27700000 0,54700000 0,03400000 0,32100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI685.763 688.358Dönem Karı (Zararı)829.847 1.412.003Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler550.791 -748.873Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,14,15,16 301.809 241.357Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.860 19.966Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 19.563 9.078Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.393 2.415Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12.690 8.473Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler3,29 -24.177 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler52.095 35.758Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28,29 -192.935 -110.488Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 254.678 160.148Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28 64.254 19.300Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri28 -73.902 -33.202Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-92.382 -1.112.757Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.229 -87.344Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 5.124 30.670Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 306.679 272.808Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.988 -17.647Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 0 -131.684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-680.238 94.361Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-670.721 30.512İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-77.814 -2.786İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-592.907 33.298Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.000 -5.753İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-110 -664İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.890 -5.089Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-408.865 15.758Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler586.459 60.202İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)268 8.406İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)586.191 51.796Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.821 2.236Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-116.790 52.056İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 22İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-116.790 52.034İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.500 -60.650Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-84.337 -100.141Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25.837 39.491Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları700.400 757.491Alınan Faiz137.904 97.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -5.677 -3.533Vergi İadeleri (Ödemeleri)-146.864 -163.700Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 535YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-273.626 -1.327.979Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri733.397 26.372İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4,31 0 156.937İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3,4 -4.250 -625.225Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 1.351.430 758.446Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -1.975.900 -1.482.321Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri102.462 65.448Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,15 -459.586 -328.073Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 1.317 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-22.496 100.437FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-133.356 155.541İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-32.209 -8.962İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları24 -32.209 -8.962Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.231.816 5.337.278Kredilerden Nakit Girişleri8 7.112.305 5.316.303İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 119.511 20.947Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 0 28Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.947.161 -4.981.630Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -6.947.161 -4.981.630Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -80.968 -83.153Ödenen Temettüler-180.000 -99.479Ödenen Faiz-124.834 -77.089Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 68.576YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)278.781 -484.080Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi79.117 977.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)357.898 493.167DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.904.381 3.276.758DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.262.279 3.769.925Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340Transferler72.739 544.050 -616.789 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)299.673 -48.658 1.424.412 1.675.427 -12.092 1.663.335Dönem Karı (Zararı)1.424.412 1.424.412 -12.409 1.412.003Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)299.673 -48.658 251.015 317 251.332Sermaye Arttırımı68.750 68.750Kar Payları-99.479 -99.479 -174 -99.653Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.962 -8.962 -8.962Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-211.468 -211.468 306.014 94.546Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler26.372 26.372 26.372Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -11.202 581 761.004 -3.207 794.820 2.772.503 1.424.412 8.518.499 857.229 9.375.728Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -12.913 288 714.204 -6.973 913.068 2.662.487 1.390.240 8.439.989 938.248 9.378.237Transferler107.621 1.282.619 -1.390.240 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)286.091 -19.977 719.887 986.001 108.575 1.094.576Dönem Karı (Zararı)719.887 719.887 109.960 829.847Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)286.091 -19.977 266.114 -1.385 264.729Kar Payları-180.000 -180.000 0 -180.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-32.209 -32.209 0 -32.209Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler508.338 508.338 225.059 733.397Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -48.244 35.159 -12.913 288 1.000.295 -26.950 1.020.689 4.273.444 719.887 9.722.119 1.271.882 10.994.001http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975457BIST