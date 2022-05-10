***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.185.759 416.829DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar488.743 120.451Yabancı Para Çevrim Farkları492.533 171.144Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7 -11.348 -64.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.558 14.223Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi33 7.558 14.223DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)488.743 120.451TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.674.502 537.280Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar172.579 2.525Ana Ortaklık Payları1.501.923 534.755Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.470.304 4.646.127Finansal Yatırımlar7 6.274.256 5.076.315Ticari Alacaklar2.241.620 1.830.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar35 9.857 5.136İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.231.763 1.825.475Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.492.983 1.203.554Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar10,35 46.415 44.064Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar10 1.446.568 1.159.490Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı6 182.993 130.280Diğer Alacaklar84.598 74.528İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 84.598 74.528Türev Araçlar23 0 46.920Stoklar12 2.758.865 2.042.478Canlı Varlıklar13 7.313 15.249Peşin Ödenmiş Giderler22 379.047 196.923Diğer Dönen Varlıklar21 250.441 250.387ARA TOPLAM19.142.420 15.513.372Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar32 0 300TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.142.420 15.513.672DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 722.408 364.930Ticari Alacaklar22.919 14.742İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 22.919 14.742Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 14.304Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar10 0 14.304Türev Araçlar23 56.234 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 270.188 264.140Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.840.350 2.005.201Maddi Duran Varlıklar15 2.328.157 2.035.484Kullanım Hakkı Varlıkları17 376.862 359.761Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.509.554 1.337.842Şerefiye16 138.248 108.843Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.371.306 1.228.999Peşin Ödenmiş Giderler22 79.024 57.482Ertelenmiş Vergi Varlığı33 220.551 138.916Diğer Duran Varlıklar21 170.051 188.264TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.596.298 6.781.066TOPLAM VARLIKLAR26.738.718 22.294.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.841.182 2.502.523İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.841.182 2.502.523Banka Kredileri8 4.403.543 2.232.362İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 437.639 270.161Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları745.329 716.662İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.548 9.574Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,35 8.548 9.574İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları736.781 707.088Banka Kredileri8 671.839 651.787Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 64.942 55.301Ticari Borçlar2.112.171 1.916.105İlişkili Taraflara Ticari Borçlar35 1.966 2.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.110.205 1.913.270Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar52.632 7.908Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar10 52.632 7.908Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 42.241 58.242Diğer Borçlar490.780 121.640İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,35 378.765 27.107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 112.015 94.533Türev Araçlar23 8.324 17.776Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)124.709 123.015İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22 124.709 123.015Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 236.959 411.958Kısa Vadeli Karşılıklar58.893 56.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 42.359 32.497Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 16.534 23.683Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.148 439ARA TOPLAM8.719.368 5.932.448TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.719.368 5.932.448UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.647.986 1.438.115İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.588 12.839Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,35 11.588 12.839İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.636.398 1.425.276Banka Kredileri8 1.358.142 1.207.435Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 278.256 217.841Diğer Borçlar6.512 5.149İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 6.512 5.149Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 120.823 107.111Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.025 19.956İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22 22.025 19.956Uzun Vadeli Karşılıklar116.433 109.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 111.454 103.326Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar4.979 6.496Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 348.834 362.457TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.262.613 2.042.610TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.981.981 7.975.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.079.026 12.905.136Ödenmiş Sermaye25 2.616.938 2.616.938Sermaye Düzeltme Farkları25 143.526 143.526Geri Alınmış Paylar (-)25 -59.533 -59.533Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 35.159 35.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.769 -30.769Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.422 -29.422Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -29.422 -29.422Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.347 -1.347Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.587.391 2.068.967Yabancı Para Çevrim Farkları25 2.678.129 2.155.915Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-90.738 -86.948Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)25 -90.738 -86.948Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 1.867.062 1.020.689Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.935.753 4.281.683Net Dönem Karı veya Zararı983.499 2.828.476Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.677.711 1.414.544TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.756.737 14.319.680TOPLAM KAYNAKLAR26.738.718 22.294.738Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 7.321.619 2.791.431Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı26 110.913 49.415TOPLAM HASILAT26 7.432.532 2.840.846Satışların Maliyeti26 -5.840.341 -2.453.873Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti26 -69.200 -27.061TOPLAM MALİYETLER26 -5.909.541 -2.480.934TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26 1.481.278 337.558FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)26 41.713 22.354BRÜT KAR (ZARAR)26 1.522.991 359.912Genel Yönetim Giderleri27 -154.002 -83.420Pazarlama Giderleri27 -247.009 -124.681Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 318.226 287.665Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -74.691 -100.416Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -7.625 -12.064ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.357.890 326.996Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 318.032 272.764Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30 -38.534 -452FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.637.388 599.308Finansman Giderleri31 -357.180 -159.285SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.280.208 440.023Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri33 -94.449 -23.194Dönem Vergi (Gideri) Geliri-209.312 -23.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri114.863 766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.185.759 416.829DÖNEM KARI (ZARARI)1.185.759 416.829Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar202.260 3.825Ana Ortaklık Payları983.499 413.004Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 34 0,38000000 0,15900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-762.927 259.669Dönem Karı (Zararı)1.185.759 416.829Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-131.338 -6.456Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,15,16,17 125.233 92.932Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.884 1.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 18.019 7.345Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -4.722 -1.544Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler587 -4.494Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler118.055 -889Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler29 -107.509 -77.533Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31 225.087 79.614Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 42.413 10.919Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri29 -41.936 -13.889Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-143.302 -130.972Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-334.727 -1.583Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 7.625 12.064Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 94.449 23.194Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.555 -2.509İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.364.547 -141.354Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)-52.713 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-325.247 -54.698İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.721 -1.369İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-320.526 -53.329Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-276.383 -81.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.969 -35.855İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.969 -35.855Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-690.146 -123.945Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler110.709 183.704İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-869 -76İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)111.578 183.780Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)44.724 583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-16.001 -10.401Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.144 -28.648İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-25.989 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.845 -28.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-142.377 9.003Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-147.982 -7.590Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.605 16.593Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-310.126 269.019Alınan Faiz-67.989 21.809Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -723 -1.618Vergi İadeleri (Ödemeleri)33 -384.311 -30.318Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)222 777YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.168.119 -420.136Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri52.472 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 1.574İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 -71.075 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 1.533.427 459.154Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -2.564.525 -728.009Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.869 19.451Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -153.633 -169.117Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)346 -3.189FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.109.557 310.076İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları25 0 -15.103Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.125.083 1.437.071Kredilerden Nakit Girişleri4.687.444 1.437.071İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri437.639 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.914.398 -1.082.653Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.914.398 -1.082.653Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -21.775 -24.612Ödenen Faiz-79.353 -4.627YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)178.511 149.609Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi645.533 73.934NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)824.044 223.543DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.637.971 2.904.381DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.462.015 3.127.924Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -12.913 288 714.204 -6.973 913.068 2.662.487 1.390.240 8.439.989 938.248 9.378.237Transferler50.050 1.340.190 -1.390.240 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)172.444 -50.693 413.004 534.755 2.525 537.280Dönem Karı (Zararı)413.004 413.004 3.825 416.829Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)172.444 -50.693 121.751 -1.300 120.451Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-15.103 -15.103 -15.103Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.574 0 1.574 0 1.574Dönem Sonu Bakiyeler25 2.616.938 143.526 -31.138 35.159 -12.913 288 886.648 -57.666 963.118 4.004.251 413.004 8.961.215 940.773 9.901.988Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 2.616.938 143.526 -59.533 35.159 -29.422 -1.347 2.155.915 -86.948 1.020.689 4.281.683 2.828.476 12.905.136 1.414.544 14.319.680Transferler846.373 1.982.103 -2.828.476 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)522.214 -3.790 983.499 1.501.923 172.579 1.674.502Dönem Karı (Zararı)983.499 983.499 202.260 1.185.759Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)522.214 -3.790 518.424 -29.681 488.743Kar Payları-330.000 -330.000 -330.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması40.083 40.083Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.967 1.967 50.505 52.472Dönem Sonu Bakiyeler25 2.616.938 143.526 -59.533 35.159 -29.422 -1.347 2.678.129 -90.738 1.867.062 5.935.753 983.499 14.079.026 1.677.711 15.756.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028885BIST