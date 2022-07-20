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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

20.07.2022 15:58
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022-06.06.2022-07.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2022 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 06.06.2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarihli ve 37/1051 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
*19.07.2022 tarihli "İhraç Tavanına İlişkin Bildirim" konulu duyurumuzun ekleri olan ‘İhraç Belgesi ve Eki' ile ‘Başvuru Formu', "İhraç Belgesi" şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046996


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