***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.07.2022 15:58
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022-06.06.2022-07.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2022 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 06.06.2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarihli ve 37/1051 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
*19.07.2022 tarihli "İhraç Tavanına İlişkin Bildirim" konulu duyurumuzun ekleri olan ‘İhraç Belgesi ve Eki' ile ‘Başvuru Formu', "İhraç Belgesi" şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046996
BIST
17:462.512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -12,99
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
17:4617,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1230
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
17:4618,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1654
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:46973,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,16
|Açılış
|: 972,99
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,57
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ULUUN
|25,30
|531.928.310
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.033.953
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|93.189.516
|% 9,97
|
|MARKA
|2,99
|2.253.053
|% 9,93
|
|LIDER
|24,20
|187.713.608
|% -9,70
|
|ALKA
|40,86
|47.102.344
|% -5,72
|
|HUBVC
|9,00
|28.141.249
|% -5,26
|
|SANFM
|15,80
|16.400.140
|% -5,11
|
|FENER
|50,70
|170.807.549
|% -4,70
|
|THYAO
|51,35
|4.089.005.335
|% 0,00
|
|SISE
|21,10
|1.445.724.786
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,02
|1.133.170.938
|% 0,33
|
|ODAS
|3,72
|1.027.221.790
|% 3,91
|
|EREGL
|27,86
|986.200.202
|% -1,35
|
|EKGYO
|3,02
|1.133.170.938
|% 0,33
|
|ODAS
|3,72
|1.027.221.790
|% 3,91
|
|SKBNK
|1,32
|310.933.523
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|422.932.395
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|773.968.193
|% -0,22
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7176
|17,7247
|% 0,70
|
|Euro
|18,0670
|18,0906
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,0751
|21,1808
|% 0,25
|
|Frank
|18,1775
|18,2870
|% 0,73
|
|Riyal
|4,6987
|4,7223
|% 0,62
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|12,17
|
|Altın Gr.
|971
|971
|11,10
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.618
|6.689
|81,00
|
|Yarım
|3.225
|3.272
|43,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.636
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,58
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem