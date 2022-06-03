***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.06.2022 16:04
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03.06.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle Şirketimizin 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararına konu tahvil/finansman bonosu ihracına, piyasa koşulları göz önüne alınarak ve ihtiyaç duyulması halinde başvurulması planlanmaktadır. Başta Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak izin başvurusu olmak üzere konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034546
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0387
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,3494
18:0517,6045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0941
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05977,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,68
|Açılış
|: 979,88
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
973,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4117
|16,4153
|% -0,24
|
|Euro
|17,5881
|17,6045
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,4444
|20,5470
|% -0,94
|
|Frank
|16,9882
|17,0906
|% -0,75
|
|Riyal
|4,3640
|4,3859
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-17,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-9,09
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,95
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,19
|
|B. Petrol
|121
|121
|3,70
|
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