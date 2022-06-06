***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.06.2022 18:37
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 03.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.06.2022 (bugün) tarihinde başvuru yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034993
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1954
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7789
En Düşük
16,5644
18:0517,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2379
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0226
En Düşük
17,7366
18:05997,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 17,18
|Açılış
|: 997,94
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,42
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|RYSAS
|9,07
|40.278.257
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7617
|16,7688
|% 1,18
|
|Euro
|17,9503
|17,9794
|% 1,34
|
|Sterlin
|21,0591
|21,1647
|% 1,79
|
|Frank
|17,1623
|17,2657
|% 1,01
|
|Riyal
|4,4568
|4,4791
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|10,43
|
|Altın Gr.
|997
|997
|16,47
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,17
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
-
17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940