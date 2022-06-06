Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.06.2022 18:37
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 03.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.06.2022 (bugün) tarihinde başvuru yapmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034993


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.648
Değişim :  0,00% |  0,07
Açılış :  2.651  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.656 En Düşük
2.620
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,36 55.920.665 % 36,00  
QUAGR 29,70 123.489.732 % 10,00  
INTEM 62,70 23.586.106 % 10,00  
MZHLD 87,85 12.397.435 % 9,95  
RYSAS 9,07 40.278.257 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7617 16,7688 % 1,18  
Euro 17,9503 17,9794 % 1,34  
Sterlin 21,0591 21,1647 % 1,79  
Frank 17,1623 17,2657 % 1,01  
Riyal 4,4568 4,4791 % 1,24  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 10,43  
Altın Gr. 997 997 16,47  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,15 22,17 0,08  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,17  
B. Petrol 120 120 0,88  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru