***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz, 03.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.06.2022 tarihinde başvuru yapmıştır. 06.06.2022 tarihli KAP açıklamasına "SPK Başvuru Tarihi" bölümü şablona eklenerek tekrar açıklanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035163BIST