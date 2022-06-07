***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.06.2022 11:16
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 03.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.06.2022 tarihinde başvuru yapmıştır. 06.06.2022 tarihli KAP açıklamasına "SPK Başvuru Tarihi" bölümü şablona eklenerek tekrar açıklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035163
BIST
14:572.645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,89
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:5717,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,4337
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
14:5718,5177
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 0,5444
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5177
En Düşük
17,8912
14:571.021,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 23,82
|Açılış
|: 1.021,64
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.022,47
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:55
|EMKEL
|2,61
|26.302.604
|% 9,66
|
|MAGEN
|13,39
|67.724.239
|% 8,95
|
|ULUUN
|22,34
|334.480.749
|% 8,45
|
|TMSN
|30,92
|300.182.961
|% 6,84
|
|TUKAS
|12,76
|179.818.415
|% 6,60
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,48
|68.728.124
|% -9,49
|
|RALYH
|11,86
|59.578.364
|% -7,70
|
|OYYAT
|79,50
|51.439.458
|% -6,47
|
|TOASO
|68,75
|1.159.622.129
|% -6,27
|
|THYAO
|48,58
|4.192.881.224
|% 0,25
|
|SISE
|22,92
|2.433.901.179
|% -0,69
|
|SASA
|44,78
|1.641.782.409
|% 2,99
|
|KRDMD
|15,19
|1.421.408.593
|% 0,46
|
|EREGL
|34,88
|1.319.885.014
|% 0,52
|
|SEGYO
|1,27
|347.175.385
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|529.401.769
|% 0,70
|
|TSKB
|2,41
|406.933.017
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,14
|615.568.904
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,81
|646.570.041
|% -1,43
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1783
|17,1844
|% 2,57
|
|Euro
|18,4790
|18,5058
|% 2,96
|
|Sterlin
|21,4895
|21,5973
|% 2,19
|
|Frank
|17,5178
|17,6233
|% 2,11
|
|Riyal
|4,5643
|4,5872
|% 2,50
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,26
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,02
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|168,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|169,29
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|81,90
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,95
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|