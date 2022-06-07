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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.06.2022 11:16
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 03.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.06.2022 tarihinde başvuru yapmıştır. 06.06.2022 tarihli KAP açıklamasına "SPK Başvuru Tarihi" bölümü şablona eklenerek tekrar açıklanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035163


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Altın Gr. 1.022 1.022 24,02  
Cumhuriyet 6.817 6.920 168,00  
Tam 6.783 6.954 169,29  
Yarım 3.278 3.364 81,90  
Çeyrek 1.644 1.682 40,95  
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