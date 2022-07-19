***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.07.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2022 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 06.06.2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarihli ve 37/1051 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Doğan Holding İhraç Başvuru Formu.pdfEK: 2 Doğan Holding SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046419BIST