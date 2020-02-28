***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımı Hakkında ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DOHOL, TRADOHOL91Q8 Peşin 0,0382125 3,82125 15 0,0324806 3,24806Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 05.05.2020 07.05.2020 06.05.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DOHOL, TRADOHOL91Q8 0 0Ek AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" ve Kar Dağıtım Politikası'nın ilgili maddeleri dikkate alınarakSPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 616.789.000,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 18.930.598,66-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 44.847.381,64-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 4.993.397,58-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten ve 2019 yılında yapılan 11.908.118,50-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 559.925.740,62-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise "Dönem Vergi Gideri" ve "Girişim Sermayesi Fonu" ayrıldıktan sonra 378.611.973,29-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" hesaplandığı bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 18.930.598,66 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ve 4.993.397,58-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten sonra 354.687.977,05-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,görülerek,Kar dağıtımında 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakla ve Kar Dağıtım Politikası'nın 12'nci maddesine istinaden, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %3,82126'sı, net %3,24807'si oranında olmak üzere,toplam 100.000.000,-Türk Lirası ("brüt"), 85.000.000,-Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 5 Mayıs 2020 tarihinde başlanması,SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 448.017.622,12-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 254.687.977,05-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,katılanların oybirliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 DOHOL 31.12.2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.616.938.2882. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 191.020.359,16Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 747.885.000 467.409.788,934. Vergiler ( - ) -131.096.000 -88.797.815,645. Net Dönem Kârı 616.789.000 378.611.973,296. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -68.771.377,88 -23.923.996,248. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 548.017.622,12 354.687.977,05Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 548.017.622,12 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.908.118,5 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 559.925.740,62 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 100.000.000 0* Nakit 100.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 85.000.000 0 15,18 0,03 3,24807TOPLAM 85.000.000 0 15,18 0,03 3,24807Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(2) Enflasyon Farkları ilave edilmemiştir.(3) Dönem Karı'nın içinde Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar yer almaktadır.(4)Dönem Vergi Gideri ve Ertelenmiş Vergi Geliri toplamından oluşmaktadır.(7) Vergi Usul Kanunun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 44.847.381,64Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrılmıştır. Bu tutar, yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir. Ayrıca 4.993.397,58 Türk Lirası geri alınan paylar kapsamında ayrılan yedek akçe tutarı yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822321BIST