***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DOHOL, TRADOHOL91Q8 Peşin 0,0382125 3,82125 15 0,0324806 3,24806Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 05.05.2020 10.04.2020 14.04.2020 13.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)05.05.2020Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DOHOL, TRADOHOL91Q8 0 0Ek AçıklamalarKesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 10.04.2020 'dir.Eklenen DökümanlarEK: 1 DOHOL 31.12.2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.616.938.2882. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 191.020.359,16Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 747.885.000 467.409.788,934. Vergiler ( - ) -131.096.000 -88.797.815,645. Net Dönem Kârı 616.789.000 378.611.973,296. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -68.771.377,88 -23.923.996,248. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 548.017.622,12 354.687.977,05Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 548.017.622,12 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.908.118,5 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 559.925.740,62 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 100.000.000 0* Nakit 100.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 85.000.000 0 15,18 0,03 3,24807TOPLAM 85.000.000 0 15,18 0,03 3,24807Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(2) Enflasyon Farkları ilave edilmemiştir.(3) Dönem Karı'nın içinde Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar yer almaktadır.(4)Dönem Vergi Gideri ve Ertelenmiş Vergi Geliri toplamından oluşmaktadır.(7) Vergi Usul Kanunun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 44.847.381,64Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrılmıştır. Bu tutar, yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir. Ayrıca 4.993.397,58 Türk Lirası geri alınan paylar kapsamında ayrılan yedek akçe tutarı yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836941BIST