***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28.04.2021 olarak düzeltilmiştir.Karar Tarihi 01.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DOHOL, TRADOHOL91Q8 Peşin 0,0687826 6,87826 15 0,0584652 5,84652Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.04.2021 30.04.2021 29.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)30.04.2021 30.04.2021Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DOHOL, TRADOHOL91Q8 0 0Ek AçıklamalarKesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28.04.2021'dir.Eklenen DökümanlarEK: 1 DOHOL 31.12.2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.616.938.2882. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 214.944.355,4Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.731.970.000 1.096.518.409,034. Vergiler ( - ) -287.889.000 -168.976.459,265. Net Dönem Kârı 1.390.240.000 927.541.949,776. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -167.673.915,73 -167.673.915,738. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.222.566.084,27 759.868.034,04Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.222.566.084,27 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.953.779,28 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.237.519.863,55 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 180.000.000 0* Nakit 180.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 153.000.000 0 12,36 0,06 5,84652TOPLAM 153.000.000 0 12,36 0,06 5,84652Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(2) Enflasyon Farkları ilave edilmemiştir.(3) Dönem Karı'nın içinde Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar yer almaktadır.(4)Dönem Vergi Gideri ve Ertelenmiş Vergi Geliri toplamından oluşmaktadır.(7) Vergi Usul Kanunun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrılmıştır. Bu tutar, yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir. Ayrıca 8.961.409,72-Türk Lirası geri alınan paylar kapsamında ayrılan yedek akçe ve 34.247.798,44-Türk Lirası "İştirak Hissesi Satış Karı" yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931283BIST