***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.07.2020 11:33
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin konsolide yapısını ve "Muhtemel Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları"'nı gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AA (Trk)'/'Stabil', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1+ (Trk)'/ 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para notlarını ise ‘BB+'/Negatif olarak belirlemiştir.
JCR Eurasia Rating'in "Rating Bildirim Formu"'na ayrıca Şirketimiz'in kurumsal internet sitesi (www.doganholding.com.tr)'nden de erişim sağlanması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861111
BIST
13:40118.728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 685,53
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:406,8486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:407,9215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:40408,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 4,74
|Açılış
|: 408,55
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.489.563
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.394.830
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.354.905
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|41,50
|83.974.513
|% -9,86
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,38
|3.455.180.388
|% 5,31
|
|ASELS
|33,24
|1.012.694.613
|% 2,78
|
|GARAN
|8,00
|617.256.711
|% 0,76
|
|AFYON
|4,76
|428.526.955
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,09
|348.972.979
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,38
|3.455.180.388
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,09
|348.972.979
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,76
|193.351.049
|% 0,57
|
|CEMAS
|1,76
|188.623.896
|% 1,15
|
|AFYON
|4,76
|428.526.955
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6505
|8,6939
|% -0,08
|
|Frank
|7,3101
|7,3541
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8195
|1,8286
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,36
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.656
|2.678
|32,00
|
|Tam
|2.736
|2.748
|32,80
|
|Yarım
|1.328
|1.344
|16,00
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
|