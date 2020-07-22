***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin konsolide yapısını ve "Muhtemel Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları"'nı gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AA (Trk)'/'Stabil', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1+ (Trk)'/ 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para notlarını ise ‘BB+'/Negatif olarak belirlemiştir.JCR Eurasia Rating'in "Rating Bildirim Formu"'na ayrıca Şirketimiz'in kurumsal internet sitesi (www.doganholding.com.tr)'nden de erişim sağlanması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861111BIST