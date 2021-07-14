***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin kredi derecelendirme notlarını gözden geçirerek, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "AA(Trk)/Stabil Görünüm"den, en üst seviye kredi derecelendirme notu olan "AAA(Trk)/Stabil Görünüm"e yükseltmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu da yine en üst seviye kredi derecelendirme notu olan "A-1+(Trk)/Stabil Görünüm" olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları'nı ise ülke kredi derecelendirme notuna paralel olarak "BB/Stabil Görünüm" olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, hakim ortakların Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş ‘yi Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde en üst seviye olan "1" olarak teyit edilirken, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin üstlendiği riskleri yönetebilme yeteneği, dengeli gelir ve FAVÖK yaratma kapasitesi, güçlü nakit ve likit yatırım pozisyonu, çeşitlendirilmiş yatırım portföyü, güçlü pazar pozisyonu ve karlılık oranları dikkate alındığında, ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu' kategorisindeki notu ise "AB"den yine en üst seviye olan "A" seviyesine çıkarılmıştır.JCR Eurasia Rating'in konuya ilişkin açıklaması ekte yer almakta olup, ayrıca Şirket'imizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal Web Sitesi'nden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951009BIST