***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 18:38
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Şirketimizin kredi derecelendirme notlarını gözden geçirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu en üst seviye kredi derecelendirme notu olan "AAA (tr)/Stabil Görünüm" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu da yine en üst seviye kredi derecelendirme notu olan "J1+ (tr)/Stabil Görünüm" olarak teyit etmiştir.
Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları'nı ise ülke kredi derecelendirme notuna paralel olarak "BB/Stabil Görünüm" olarak belirlemiştir.
JCR Eurasia Rating'in konuya ilişkin açıklaması ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal Web Sitesi'nden de söz konusu açıklamaya ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048320
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,2832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.010,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,80
|Açılış
|: 1.010,05
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9015
|17,9031
|% 0,13
|
|Euro
|18,2198
|18,2832
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,6303
|21,7388
|% -0,19
|
|Frank
|18,6256
|18,7378
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7502
|4,7740
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|20,83
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|12,84
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.733
|6.817
|26,00
|
|Yarım
|3.281
|3.333
|13,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.666
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,48
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
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17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem