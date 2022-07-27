***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Şirketimizin kredi derecelendirme notlarını gözden geçirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu en üst seviye kredi derecelendirme notu olan "AAA (tr)/Stabil Görünüm" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu da yine en üst seviye kredi derecelendirme notu olan "J1+ (tr)/Stabil Görünüm" olarak teyit etmiştir.Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları'nı ise ülke kredi derecelendirme notuna paralel olarak "BB/Stabil Görünüm" olarak belirlemiştir.JCR Eurasia Rating'in konuya ilişkin açıklaması ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal Web Sitesi'nden de söz konusu açıklamaya ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048320BIST