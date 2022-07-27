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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.07.2022 18:38
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, Şirketimizin kredi derecelendirme notlarını gözden geçirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu en üst seviye kredi derecelendirme notu olan  "AAA (tr)/Stabil Görünüm" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu da yine en üst seviye kredi derecelendirme notu olan "J1+ (tr)/Stabil Görünüm" olarak teyit etmiştir. 
Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları'nı ise ülke kredi derecelendirme notuna paralel olarak "BB/Stabil Görünüm" olarak belirlemiştir. 
        
JCR Eurasia Rating'in konuya ilişkin açıklaması ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal Web Sitesi'nden de söz konusu açıklamaya ulaşılması mümkündür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048320


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Tam 6.733 6.817 26,00  
Yarım 3.281 3.333 13,00  
Çeyrek 1.645 1.666 7,00  
Gümüş.Ons 19,92 19,95 0,85  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,48  
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