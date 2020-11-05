DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

BIST En Aktif Hisseler17:11
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4705
|8,4754
|% 0,64
|Euro
|10,0252
|10,0322
|% 1,54
|Sterlin
|11,0300
|11,0853
|% 1,17
|Frank
|9,2934
|9,3494
|% 1,10
|Riyal
|2,2480
|2,2593
|% 0,42
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|23,24
|Altın Gr.
|523
|523
|7,62
|Cumhuriyet
|3.472
|3.525
|37,00
|Tam
|3.456
|3.543
|35,72
|Yarım
|1.670
|1.714
|17,28
|Çeyrek
|838
|857
|8,63
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,87
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,28
|B. Petrol
|41,18
|41,18
|-0,04
Seans Raporu 17:11
- 17:25YYAPI Yüzde 6.40 oranında artışla 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 361, 763 adet işlem
- 17:22CASA Yüzde 10.00 oranında artışla 41.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 697 adet işlem
- 17:21SANFM Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 470 adet işlem
- 17:19SKBNK Yüzde 7.06 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 353, 467, 968 adet işlem
- 17:18ATEKS Yüzde 8.09 oranında artışla 19.77 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 074 adet işlem