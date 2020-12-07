***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon günlerde borsa işlemlerinde hissemizde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri gözlemlenmektedir.