***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.12.2020 09:46
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son günlerde borsa işlemlerinde hissemizde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri gözlemlenmektedir.
15:401.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:407,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:409,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0242
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:40461,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 461,29
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:40
|KRVGD
|10,89
|340.073
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.234.028
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.810.820
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,00
|21.627.721
|% -9,14
|
|KENT
|431,50
|10.488.228
|% -7,36
|
|DYOBY
|12,27
|113.360.959
|% -6,69
|
|PETKM
|5,02
|3.338.940.007
|% 8,19
|
|TUPRS
|96,85
|1.267.807.243
|% 3,47
|
|GARAN
|8,98
|1.115.721.191
|% -1,43
|
|DOHOL
|2,81
|880.179.742
|% -1,75
|
|SASA
|20,42
|849.484.802
|% 9,14
|
|PETKM
|5,02
|3.338.940.007
|% 8,19
|
|TSKB
|1,82
|644.082.403
|% -5,70
|
|DOHOL
|2,81
|880.179.742
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,07
|576.516.745
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,62
|422.735.805
|% 6,50
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8351
|7,8385
|% 0,33
|
|Euro
|9,4949
|9,5004
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3730
|10,4251
|% -0,90
|
|Frank
|8,7578
|8,8106
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0827
|2,0932
|% 0,29
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-5,92
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-12,97
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-6,28
|
|Çeyrek
|738
|755
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,79
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,53
|