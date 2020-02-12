***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi23/10/2014Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi19/11/2014Davanın KonusuTTK 191/1'e göre dönüşüm oranı ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının gerçeğe uygun ve adil bir şekilde tespiti ve tahsili.Karşı Taraf(lar)İzzettin Aygül, Ali ÇalışkanDavanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/1413 EsasDavanın Duruşma Tarihi11/02/2020Alınan KararTüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan birleşme kararı ile ilgili olarak görülmekte olan tazminat davasında davacılar (Vedat Ergün, Tacettin Akbıyık, Vedat Albayrak, Oğuz Özden, Kemal Yıldırım) ve/veya vekillerinin duruşmaya gelmemesi ve mazeret de bildirmemeleri nedeniyle, söz konusu bu davacılar yönüyle davanın hiç açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi25/06/2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarYukarıda yer alan Mahkeme Kararı sonucunda mezkur davada davacı konumunda iki kişi (İzzettin Aygül, Ali Çalışkan) kalmıştır. Konuya ilişkin olarak, ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanması gereken gelişmeler olduğu takdirde, ayrıca açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818680BIST