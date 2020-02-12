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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

12.02.2020 19:03
GÜNCEL HABERLER



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
23/10/2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
19/11/2014
Davanın Konusu
TTK 191/1'e göre dönüşüm oranı ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının gerçeğe uygun ve adil bir şekilde tespiti ve tahsili.
Karşı Taraf(lar)
İzzettin Aygül, Ali Çalışkan
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/1413 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
11/02/2020
Alınan Karar
Tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan birleşme kararı ile ilgili olarak görülmekte olan tazminat davasında davacılar (Vedat Ergün, Tacettin Akbıyık, Vedat Albayrak, Oğuz Özden, Kemal Yıldırım) ve/veya vekillerinin duruşmaya gelmemesi ve mazeret de bildirmemeleri nedeniyle, söz konusu bu davacılar yönüyle davanın hiç açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
25/06/2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Yukarıda yer alan Mahkeme Kararı sonucunda mezkur davada davacı konumunda iki kişi (İzzettin Aygül, Ali Çalışkan) kalmıştır. Konuya ilişkin olarak, ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanması gereken gelişmeler olduğu takdirde, ayrıca açıklama yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818680


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GYHOL 29,44 4.998.114 % 15,00  
OZBAL 2,61 31.364.144 % 14,98  
SNPAM 8,23 2.266.023 % 14,94  
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