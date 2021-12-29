***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.10.2014-09.03.2016-03.05.2016 -23.03.2018-29.03.2018-29.05.2018-21.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi26.09.2014Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi28.10.2014Davanın KonusuTüm aktif ve pasifi bir bütün halinde "devir alınmak" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan mezkur Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan davaKarşı Taraf(lar)İzzettin Aygül, Ali Çalışkan, Oğuz Özden (7 kişiden 3 kişiye düşmüştür)Davanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi- 2014/1416-2016/245Davanın Duruşma TarihiYoktur.Alınan KararYoktur.Bir Sonraki Duruşma TarihiYoktur.Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarŞirket'imiz bünyesinde gerçekleşen birleşme işlemi sonucunda, tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan ve muhtelif tarihlerde Şirket'imiz tarafından kamuya yapılan açıklamalar ile sürekli güncellenen ve en son davanın reddedilerek Şirket'imiz lehine sonuçlandığı açıklanan davada davacının karar düzeltme başvurusu hakkında da hüküm oluşturularak tekrar reddine karar verilmiştir. Bu karar ile birlikte bahse konu hukuki süreç Şirket'imiz lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986807BIST