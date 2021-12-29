Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

29.12.2021 09:20
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2014-09.03.2016-03.05.2016 -23.03.2018-29.03.2018-29.05.2018-21.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
26.09.2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
28.10.2014
Davanın Konusu
Tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde "devir alınmak" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan mezkur Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan dava
Karşı Taraf(lar)
İzzettin Aygül, Ali Çalışkan, Oğuz Özden (7 kişiden 3 kişiye düşmüştür)
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi- 2014/1416-2016/245
Davanın Duruşma Tarihi
Yoktur.
Alınan Karar
Yoktur.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur.
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Şirket'imiz bünyesinde gerçekleşen birleşme işlemi sonucunda, tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan ve muhtelif tarihlerde Şirket'imiz tarafından kamuya yapılan açıklamalar ile sürekli güncellenen ve en son davanın reddedilerek Şirket'imiz lehine sonuçlandığı açıklanan davada davacının karar düzeltme başvurusu hakkında da hüküm oluşturularak tekrar reddine karar verilmiştir. Bu karar ile birlikte bahse konu hukuki süreç Şirket'imiz lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986807


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.895
Değişim :  2,43% |  44,98
Açılış :  1.847  
Önceki Kapanış :  1.850  
En Yüksek
1.901 En Düşük
1.829
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 38,50 3.082.840 % 10,00  
ENKAI 15,34 138.390.850 % 9,96  
GLRYH 2,76 48.189.193 % 9,96  
RTALB 22,52 136.415.026 % 9,96  
NTHOL 5,97 844.181.295 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,5852 12,5909 % 6,51  
Euro 14,2838 14,2973 % 6,80  
Sterlin 16,9912 17,0764 % 7,30  
Frank 13,7547 13,8376 % 7,13  
Riyal 3,3562 3,3731 % 6,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 -1,18  
Altın Gr. 734 734 47,56  
Cumhuriyet 4.982 5.057 335,00  
Tam 4.956 5.085 338,38  
Yarım 2.395 2.460 163,69  
Çeyrek 1.201 1.230 81,84  
Gümüş.Ons 22,83 22,85 -0,17  
Gümüş Gr. 9,27 9,28 0,53  
B. Petrol 78,86 78,86 0,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru