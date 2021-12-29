***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
29.12.2021 09:20
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2014-09.03.2016-03.05.2016 -23.03.2018-29.03.2018-29.05.2018-21.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
26.09.2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
28.10.2014
Davanın Konusu
Tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde "devir alınmak" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan mezkur Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan dava
Karşı Taraf(lar)
İzzettin Aygül, Ali Çalışkan, Oğuz Özden (7 kişiden 3 kişiye düşmüştür)
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi- 2014/1416-2016/245
Davanın Duruşma Tarihi
Yoktur.
Alınan Karar
Yoktur.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur.
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirket'imiz bünyesinde gerçekleşen birleşme işlemi sonucunda, tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sona eren Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan Birleşme Kararı'nın iptali talebi ile açılan ve muhtelif tarihlerde Şirket'imiz tarafından kamuya yapılan açıklamalar ile sürekli güncellenen ve en son davanın reddedilerek Şirket'imiz lehine sonuçlandığı açıklanan davada davacının karar düzeltme başvurusu hakkında da hüküm oluşturularak tekrar reddine karar verilmiştir. Bu karar ile birlikte bahse konu hukuki süreç Şirket'imiz lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986807
BIST