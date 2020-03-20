***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2019-06.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olacağı "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin, 200.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile onay verilmiştir. Söz konusu onay, Resmi Gazete'nin 20.03.2020 tarih (bugün) ve 31704 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830938BIST