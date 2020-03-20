***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 09:53
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2019-06.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olacağı "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin, 200.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile onay verilmiştir. Söz konusu onay, Resmi Gazete'nin 20.03.2020 tarih (bugün) ve 31704 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830938
BIST
12:4687.721
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 2.525,11
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
12:466,5045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0398
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
12:466,9757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0256
|Açılış
|: 6,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
12:46314,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 4,74
|Açılış
|: 314,76
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.122.763
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.731.097
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|614.037
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,12
|6.474.341
|% -2,50
|
|GARAN
|7,76
|351.914.642
|% 2,37
|
|THYAO
|8,15
|226.246.481
|% 2,64
|
|ASELS
|21,62
|223.870.992
|% 2,46
|
|TSPOR
|2,19
|138.725.982
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,10
|127.151.600
|% 8,39
|
|ODAS
|1,24
|91.163.989
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,19
|138.725.982
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,94
|116.566.289
|% 2,11
|
|GARAN
|7,76
|351.914.642
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,10
|127.151.600
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6158
|7,6540
|% 1,62
|
|Frank
|6,5942
|6,6339
|% -0,25
|
|Riyal
|1,7245
|1,7332
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.507
|35,13
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,01
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.086
|2.140
|32,53
|
|Yarım
|1.008
|1.035
|15,74
|
|Çeyrek
|506
|518
|7,87
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,87
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,14
|
|B. Petrol
|30,41
|30,41
|1,94
|